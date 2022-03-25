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【三星手機】傳三星摺機再有新設計　下半年推出第三款

科技 13:00 2022/03/25

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從圖片可見，手機並沒有鉸鏈設計，因此推測很可能會採用卷軸屏幕（scrolling screen）的設計。（Twiiter截圖）

三星（Samsung）摺疊手機現時仍然領先同業，旗下兩大系列Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip已佔據全球摺疊手機出貨量的88%市佔。日前有外媒傳出，三星將於今年下半年推出第三款摺疊手機，而這款新機將提供與前兩者完全不同的摺疊設計。

【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂

據知名爆料達人「Ice Universe」在Twiiter上透露，三星將於下半年推出代號為「Diamond」的第三款可摺疊機，並分享了一幅和新機相關的圖片（上圖）。從圖片可見，手機並沒有鉸鏈設計，因此推測很可能會採用卷軸屏幕（scrolling screen）的設計。

【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機

值得注意的是，三星在2020年第四季度的財報電話會議上，曾透露將卷軸屏幕推出市場的計劃。如傳聞屬實，距離該款摺機的上市時間或許不遠。

Oppo X 2021    允許屏幕擴展和收縮

另外，去年Oppo推出的智能手機Oppo X 2021，同樣是帶有卷軸屏幕技術。該手機配備了一個電動零件，允許屏幕根據使用情況進行擴展和收縮。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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