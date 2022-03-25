  • 25°C
香港時間 : 2022325日 (五) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】北約諾增加軍事援助 拜登：西方更團結

環球政治 11:09 2022/03/25

分享：

美國總統拜登前往歐洲參加多場峰會，與盟友商討俄羅斯與烏克蘭戰爭。拜登在記者會表示，北約現時更加團結，阻止俄羅斯總統普京。北約亦承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，確認增加東翼的兵力部署。俄羅斯外交部批評，西方國家希望衝突持續。

【烏克蘭戰爭】俄軍被逼防守 退至基輔以東55公里 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（24日）在北約（NATO）總部召開記者會，稱北約成員現時更加團結，有意再加強援助烏克蘭。拜登強調全球需專注應對普京（Vladimir Putin）的威脅，避免更多無辜平民喪生，促請大家保持團結。歐盟決心降低依賴俄羅斯能源，消息人士透露，美國承諾今年提供額外150億立方米液態天然氣予歐洲，幫助應對能源問題。

北約亦同意增加援助烏克蘭，提供對抗任何化學﹑生物或核武器攻擊的保護裝備，確認在東歐四國增加兵力部署。美國官員同時透露，正與盟友為烏克蘭提供反艦艇導彈。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，有需要為烏克蘭建立穩定武器供應鏈，呼籲增加人道援助。

【烏克蘭戰爭】北約將增兵東歐 全面強化軍力 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦透過視像，與歐盟27國領袖會晤，感謝有關國家制裁俄羅斯，但指措施來得太遲，未能阻止俄羅斯入侵鳥克蘭。澤連斯基呼籲匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）與普京保持良好關係，促請德國﹑法國及荷蘭等國改變對烏克蘭加入歐盟的態度。

俄羅斯外交部回應北約峰會成果，指北約持續支援烏克蘭反映西方國家希望衝突繼續。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
俄羅斯湧現俄化商標 奇招反擊撤走外企
2022/03/24
俄羅斯湧現俄化商標 奇招反擊撤走外企
【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官
2022/03/24
【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度
2022/03/24
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度
普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算
2022/03/24
普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
今日 10:21
【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
俄羅斯湧現俄化商標 奇招反擊撤走外企
15:45 2022/03/24
俄羅斯湧現俄化商標 奇招反擊撤走外企
【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官
14:58 2022/03/24
【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官
外交 美國 拜登 北約 俄羅斯 普京 烏克蘭 戰爭 歐盟

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】聯合國大會壓倒性通過烏人道決議 俄方反對中國棄權

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】放寬防疫 打完針旅客免隔離（第二版）
【新加坡疫情】放寬防疫 打完針旅客免隔離（第二版）
【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指西方更團結 聯合國支持對烏人道支援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京資深幕僚辭職兼離國 傳不滿入侵
【烏克蘭戰爭】普京資深幕僚辭職兼離國 傳不滿入侵
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度
【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】俄在安理會提對烏人道援助 僅中國支持13國棄權
【烏克蘭戰爭】俄在安理會提對烏人道援助 僅中國支持13國棄權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款