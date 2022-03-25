【烏克蘭戰爭】北約諾增加軍事援助 拜登：西方更團結

美國總統拜登前往歐洲參加多場峰會，與盟友商討俄羅斯與烏克蘭戰爭。拜登在記者會表示，北約現時更加團結，阻止俄羅斯總統普京。北約亦承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，確認增加東翼的兵力部署。俄羅斯外交部批評，西方國家希望衝突持續。

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拜登（Joe Biden）周四（24日）在北約（NATO）總部召開記者會，稱北約成員現時更加團結，有意再加強援助烏克蘭。拜登強調全球需專注應對普京（Vladimir Putin）的威脅，避免更多無辜平民喪生，促請大家保持團結。歐盟決心降低依賴俄羅斯能源，消息人士透露，美國承諾今年提供額外150億立方米液態天然氣予歐洲，幫助應對能源問題。

北約亦同意增加援助烏克蘭，提供對抗任何化學﹑生物或核武器攻擊的保護裝備，確認在東歐四國增加兵力部署。美國官員同時透露，正與盟友為烏克蘭提供反艦艇導彈。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，有需要為烏克蘭建立穩定武器供應鏈，呼籲增加人道援助。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦透過視像，與歐盟27國領袖會晤，感謝有關國家制裁俄羅斯，但指措施來得太遲，未能阻止俄羅斯入侵鳥克蘭。澤連斯基呼籲匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）與普京保持良好關係，促請德國﹑法國及荷蘭等國改變對烏克蘭加入歐盟的態度。

俄羅斯外交部回應北約峰會成果，指北約持續支援烏克蘭反映西方國家希望衝突繼續。

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責任編輯：吳漢培