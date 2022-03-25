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【業績|醫美股】時代天使插一成　去年經調整淨利潤升五成、毛利率下跌

股市 10:57 2022/03/25

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【業績|醫美股】時代天使插一成　去年經調整淨利潤升五成、毛利率下跌

時代天使 （06699） 去年收入約為12.7億元人民幣，按年增加55.7%，淨利潤按年增89.2%至約2.86億元人民幣，並建議派付特別末期股息1.22港元。

可是，時代天使股價卻走低，一度最多下挫逾13%，現跌1成，報135.4元。

集團去年經調整淨利潤約3.5億元人民幣，按年增加52.9%，毛利率為65%，按年跌5.4個百分點。

期內，集團達成案例按年增33.1%至約183,200例。其中時代天使經典版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版及COMFOS的達成案例數分別按年提升10.4%、52.5%、116.0%及56.2%。

不過，隱形矯治器的平均售價較2020年的約7,700元人民幣略降至2021年的約7,300元人民幣，降幅約5.1%。另外，集團服務的牙科醫生數量按年增約25.6%至約25,000位。

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編輯:姚卓然

港股 醫美 時代天使（06699）

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