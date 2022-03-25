▲ 【內房危機】羅兵咸永道傳淡出民企內房審計 去年被財匯局調查恒大核數工作

內房債務危機不絕，財務報表透明度常被評級機構質疑，四大會計師樓之一的羅兵咸永道據報擬淡出民企內房核數工作，而且在2021年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計報告。羅兵咸永道本周已先後辭任寶龍地產 （01238） 、融信中國 （03301） 的核數師，較早前也辭任合生創展 （00754） 核數師。

羅兵咸永道目前約為15家內房民企核數師，當中包括中國恒大 （03333） 。財匯局於去年10月罕有地高調調查恒大財務報表，質疑恒大、羅兵咸永道能否以「持續經營（going concern）」原則評估帳目。

外電REDD報道指，羅兵咸永道只會向少數財政良好民企發出「無保留意見」。其他狀況較差的企業，羅兵咸永道會更傾向發表「保留意見（qualified opinion）」，即對帳目有重大但並非廣泛的失實陳述，或該行未能帳目取得充足核數憑證，即使獲發「無保留意見」，也可能加入補充段落。

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