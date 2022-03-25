【元宇宙】Meta夥電商技術公司VNTANA　FB、IG將可投放3D廣告

▲ 當用戶在FB和IG瀏覽時看到一個手袋3D廣告，她就可以跟圖像互動，包括移動手袋並從不同角度查看它。（法新社）

Facebook（FB）改名為Meta後，就將公司未來寄託在元宇宙的建設上。日前Meta在元宇宙方面再跨進一步，宣布與電商技術公司VNTANA合作，允許品牌將其產品以3D模型方式，上傳到旗下社交平台FB和Instagram（IG），從以轉化為廣告。

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VNTANA行政總裁Ashley Crowder表示，將3D廣告投放在FB和IG，是進入元宇宙廣告領域的里程碑，而通過VR眼罩等不同設備進入虛擬世界，將是元宇宙的未來主義理念。他指出，美容、時裝和家具行業的品牌，正努力將其產品展現方式，從2D過渡至3D。

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舉例指，當用戶在FB和IG瀏覽時看到一個手袋3D廣告，她就可以跟圖像互動，包括移動手袋並從不同角度查看它。

廣告商無需自行處理3D圖像

Crowder指出，以往廣告商需要重新格式化3D檔案，以便與Meta的廣告系統兼容。但現在品牌可使用VNTANA的服務，上傳檔案並直接將其轉換為廣告，無需自己進行3D圖像技術處理。

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責任編輯：陳卓賢