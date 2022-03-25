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【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源

科技 11:00 2022/03/25

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有傳Apple正計劃為iPhone提供硬件訂閱服務，減輕客戶換機的成本壓力，同時為公司帶來更穩定的收入來源。（法新社）

蘋果（Apple）iPhone系列隨著硬件愈來愈先進，售價也變得愈來愈昂貴。2009年推出的iPhone 3GS僅售5,388港元，但現時的iPhone12 Pro Max已叫價至11,899港元。有見及此，有傳Apple正計劃為iPhone提供硬件訂閱服務，減輕客戶換機的成本壓力，同時為公司帶來更穩定的收入來源。

【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能

現時Apple已經提供了數種按月費支付iPhone的方法，包括「iPhone升級計劃」，該計劃將iPhone與保養維修和免費升級捆綁在一起。

最快於2022年底推出

據《Engadget》報道，新服務將類似「iPhone升級計劃」，需要支付月費，而不是預付費用或分期付款，但用戶或需通過Apple帳戶來管理該訂閱服務。雖然收費方面仍不清楚，但據悉該服務將包括定期升級硬件，並將於 2022年底或 2023 年初推出。

【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機

事實上，Apple的其他訂閱服務如Apple Music、TV+ 和Fitness+等在公司收入份額正迅速增長，因此推出iPhone硬件訂閱服務，將有助於緩解季節性銷售周期的起伏，以及相對停滯的手機市場，繼而帶來更穩定的收入來源。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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