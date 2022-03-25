【內房危機】寶龍地產跌幅收窄至3%、寶龍商業跌15%　寶龍系延遲公布業績、羅兵咸永道已辭任核數師

▲ 【內房危機】寶龍系延遲公布業績 羅兵咸永道已辭任核數師

寶龍地產 （01238） 和寶龍商業管理 （09909） 延遲公布去年度經審核業績，並宣布羅兵咸永道已辭任公司核數師，並自3月24日（昨日）起生效，不過，集團將於3月29日發布2021未經審核年度業績，以便投資者知悉集團的業務營運及財務狀況。

及後，內媒報導，寶龍地產向投資者表示，公司4月份即將到期的美元債餘額有1.9億美元，公司已準備好相應資金，到期將及時予以償付。

股價方面，寶龍地產開市大瀉一成，現跌幅收窄至跌近3%，報2.38元，寶龍商業管理現仍大跌近15%，報6.02元。

寶龍地產指，由於中國因應中國近期新冠疫情反覆而實施的防控政策，集團的財務報告及審核程序受到不利影響，原因為集團若干管理層及僱員在最近一波新冠疫情接受檢疫隔離；及就集團審核向第三方取得若干外部確認出現延誤。因此，集團未能與羅兵咸永道就雙方接受的時間表達成共識。

董事會進一步宣佈，經考慮公司審核委員會的建議，董事會已議決批准委任開元信德會計師事務所為公司新任核數師， 以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自3月24日生效，任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。開元信德預期能於5月15日前完成審核及發出審核意見。

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編輯:姚卓然