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【港股市況】恒指午後跌幅擴大至600點　美團績前跌逾8%（不斷更新）

股市 15:10 2022/03/25

分享：

港股市況不斷更新

港股半日跌逾300點。大市低開210點，早段跌幅曾收窄至1點，其後再度回落，曾跌逾400點，恒生指數半日跌355點，報21590點，成交722億元。美團 （03690） 績前跌6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌逾6%；融創 （01918） 逆市升逾半成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【15：09】藥明生物 （02699） 尾市跌一成，低見62.25元。

【15：01】上證全日跌1.2%；深證跌1.9%；創業板指跌2.5%。

【14：59】大市跌幅再擴大至600點，報21337點，跌609點。

【14：19】高偉電子 （01415） 績後跌逾8%，低見7.34元。

【14：00】港股跌勢略喘定，最新跌485點，報21461點，午後曾低見21289點；科指跌近4%，報4426點。

【13：56】信達生物 （01801） 跌幅擴大至11%，低見27.95元。 

【13：24】大市跌逾600點，報21306點，跌639點；科指跌5.4%，報4361點。

【13：20】【HSBC滙豐】滙豐回信反駁凍結香港民主派人士帳戶指控　「無法選擇司法管轄區的法律」

【13：19】恒生指數午後跌幅擴大至500點，美團 （03690） 績前挫逾8%；阿里巴巴 （09988） 跌半成。

【13：09】美團 （03690） 午後跌幅進一步擴大，最新跌逾7%，低見135.4元，大市跌約460點。

【13：00】【電動車】蔚來小米汽車傳開拓電池供應商　擬採用比亞迪弗迪電池

【13：00】港股午後初段跌約380點，報21565點。

【中糧系】中糧包裝擬投資6億人幣建兩片罐廠房　兩片罐年產能可增17億

【業績｜物管股】正榮服務去年多賺1.7%至1.7億人幣　不派息

【業績｜內房股】龍湖去年核心溢利增長兩成　末期息派1.23元人民幣

【美團業績】美團業績前再跌6%、近兩周8日升跌逾半成　上季料虧58億人幣

【業績｜生科股】賽生藥業升一成半　去年全年多賺22.5%　首派末期息0.35元、股息率4.6厘（第二版）

【12：00】恒生指數半日跌355點，報21590點，成交722億元。美團 （03690） 績前跌6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；藥明生物 （02269） 跌逾6%；融創 （01918） 逆市升逾半成。

【11：41】大市中午收市前跌約405點，美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌2%；藥明生物 （02269） 跌逾7%。

【11：40】【業績｜生科股】賽生藥業升一成半　去年全年多賺22.5%　首派末期息0.35元、股息率4.6厘

【11：35】上證半日跌近0.5%；深證跌近1%；創業板指跌1.5%。

【11：24】 恒指最新跌約350點，科指跌2.9%。

【11：20】美團 （03690） 最新跌6%，低見137.5元。

【11：17】恒指最新跌205點，科指跌1.8%。

【11：08】大市跌幅擴大至約165點，報21781點；科指跌1.2%，報4553點。

【11：00】【業績｜醫美股】時代天使插一成　去年經調整淨利潤升五成、毛利率下跌

【10：49】融創 （01918） 最新升逾7%，高見5.43元。另外，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 升逾1%；潤地 （01109） 升近1%；雅居樂 （03383） 升0.7%；世茂 （00813） 升近2%。

【10：32】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見140.7元。

【10：30】長實 （01113） 逆市升逾1%，高見53.7元。長和系創辦人李嘉誠於3月18日、21日、23日再啟動新一輪增持。

【李嘉誠增持】長實業績後解禁　李嘉誠3日斥1億元增持

【10：22】美團 （03690） 績前反覆，最新再跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；小米 （01810） 逆市升逾2%。

【10：20】融創 （01918） 升幅擴大至逾4%，高見5.25元。

【10：14】【業績｜資源股】五礦資源大升9%　去年轉賺至52億港元、將擴建Kinsevere礦山、投資額涉最多46.8億港元

【10：05】【國產PD-1】信達生物跌4%　信迪利單抗遭美國FDA拒絕上市申請

【09：55】昨績後下挫的潤啤 （00291） 股價今早反彈2%，高見49.65元。

【09：46】【業績｜內房股】瑞安房地產彈高9%　去年轉賺逾16億人幣、現價股息率達10厘、擬斥5億元回購股份

【09：45】【業績｜手遊股】博雅互動大升20%　去年扭虧賺約800萬元人幣、續大力拓展海外遊戲市場

【09：43】美團 （03690） 早段倒升近0.5%，高見148.8元；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：41】海底撈 （06862） 股價再升6%，高見15.4元。

【09：38】融創 （01918） 股價逆市反彈，早段升2%，高見5.15元。

【內房危機】融創中國遭惠譽降4級至「CC」　無法限期前出業績反映透明度惡化

【09：36】大市開市後跌幅收窄至不足100點，跌87點，報21859點。

【09：33】京東物流 （02618） 開市後跌幅擴大至逾12%，低見19.8元。

【09：23】除京東物流 （02618） 挫近一成外，京東 （09618） 低開3.9%。

【09：23】恒生指數開報21735點，跌210點。騰訊 （00700） 續跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 績前跌近1%；京東物流 （02618） 跌近一成。

【09：05】恒指黑期跌約101點，報21811點；道指期貨跌19點，報34688點。

【08：38】【內房危機】陽光100中國延遲公布業績　預告4月1日起停牌

【08：23】【業績】味千去年扭虧轉賺2094萬元人幣　派息0.08元人幣

【08：16】【盈喜盈警｜教育股】思考樂預期去年由盈轉虧　最多蝕3000萬元人民幣

【07：59】【京東系】京東物流折讓近一成配股、另與京東訂新股認購協議　共籌85億元

【07：55】【業績｜水泥股】金隅集團去年盈利升3%　末期股息0.104元人民幣

【07：45】【業績｜電動車】蔚來上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣　收入增長49.1%

【07：45】港股ADR收報21890點，跌55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.34元，較港收市價高0.64元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報361.53元，較港收市價低4.47元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.61元，較港收市價低1.19元或1%。

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【07：30】美國公布的就業數據理想，加上北約峰會未有提到新一輪制裁俄羅斯措施，美股反覆走高。道指收市升349點，報34707點；標指升63點，報4520點；納指升269點或1.93%，報14191點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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