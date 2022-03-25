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【港股市況】恒指低開210點後早段跌幅收窄　美團績前跌逾4%　京東物流挫逾一成（不斷更新）

股市 10:51 2022/03/25

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港股市況不斷更新

美股反覆走高。道指收市升349點，至於港股低開逾200點。恒生指數開報21735點，跌210點。騰訊 （00700） 續跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 績前跌近1%；京東物流 （02618） 跌近一成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【10：49】融創 （01918） 最新升逾7%，高見5.43元。另外，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 升逾1%；潤地 （01109） 升近1%；雅居樂 （03383） 升0.7%；世茂 （00813） 升近2%。

【10：32】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見140.7元。

【10：30】長實 （01113） 逆市升逾1%，高見53.7元。長和系創辦人李嘉誠於3月18日、21日、23日再啟動新一輪增持。

【李嘉誠增持】長實業績後解禁　李嘉誠3日斥1億元增持

【10：22】美團 （03690） 績前反覆，最新再跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；小米 （01810） 逆市升逾2%。

【10：20】融創 （01918） 升幅擴大至逾4%，高見5.25元。

【10：14】【業績｜資源股】五礦資源大升9%　去年轉賺至52億港元、將擴建Kinsevere礦山、投資額涉最多46.8億港元

【10：05】【國產PD-1】信達生物跌4%　信迪利單抗遭美國FDA拒絕上市申請

【09：55】昨績後下挫的潤啤 （00291） 股價今早反彈2%，高見49.65元。

【09：46】【業績｜內房股】瑞安房地產彈高9%　去年轉賺逾16億人幣、現價股息率達10厘、擬斥5億元回購股份

【09：45】【業績｜手遊股】博雅互動大升20%　去年扭虧賺約800萬元人幣、續大力拓展海外遊戲市場

【09：43】美團 （03690） 早段倒升近0.5%，高見148.8元；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：41】海底撈 （06862） 股價再升6%，高見15.4元。

【09：38】融創 （01918） 股價逆市反彈，早段升2%，高見5.15元。

【內房危機】融創中國遭惠譽降4級至「CC」　無法限期前出業績反映透明度惡化

【09：36】大市開市後跌幅收窄至不足100點，跌87點，報21859點。

【09：33】京東物流 （02618） 開市後跌幅擴大至逾12%，低見19.8元。

【09：23】除京東物流 （02618） 挫近一成外，京東 （09618） 低開3.9%。

【09：23】恒生指數開報21735點，跌210點。騰訊 （00700） 續跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 績前跌近1%；京東物流 （02618） 跌近一成。

【09：05】恒指黑期跌約101點，報21811點；道指期貨跌19點，報34688點。

【08：38】【內房危機】陽光100中國延遲公布業績　預告4月1日起停牌

【08：23】【業績】味千去年扭虧轉賺2094萬元人幣　派息0.08元人幣

【08：16】【盈喜盈警｜教育股】思考樂預期去年由盈轉虧　最多蝕3000萬元人民幣

【07：59】【京東系】京東物流折讓近一成配股、另與京東訂新股認購協議　共籌85億元

【07：55】【業績｜水泥股】金隅集團去年盈利升3%　末期股息0.104元人民幣

【07：45】【業績｜電動車】蔚來上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣　收入增長49.1%

【07：45】港股ADR收報21890點，跌55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.34元，較港收市價高0.64元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報361.53元，較港收市價低4.47元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.61元，較港收市價低1.19元或1%。

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【07：30】美國公布的就業數據理想，加上北約峰會未有提到新一輪制裁俄羅斯措施，美股反覆走高。道指收市升349點，報34707點；標指升63點，報4520點；納指升269點或1.93%，報14191點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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