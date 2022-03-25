【港股市況】恒指低開210點　阿里巴巴、騰訊跌2%　京東物流挫近一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆走高。道指收市升349點，至於港股低開逾200點。恒生指數開報21735點，跌210點。騰訊 （00700） 續跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 績前跌近1%；京東物流 （02618） 跌近一成。

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即市走勢：

【09：36】大市開市後跌幅收窄至不足100點，跌87點，報21859點。

【09：33】京東物流 （02618） 開市後跌幅擴大至逾12%，低見19.8元。

【09：23】除京東物流 （02618） 挫近一成外，京東 （09618） 低開3.9%。

【09：23】恒生指數開報21735點，跌210點。騰訊 （00700） 續跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 績前跌近1%；京東物流 （02618） 跌近一成。

【09：05】恒指黑期跌約101點，報21811點；道指期貨跌19點，報34688點。

【08：38】【內房危機】陽光100中國延遲公布業績 預告4月1日起停牌

【08：23】【業績】味千去年扭虧轉賺2094萬元人幣 派息0.08元人幣

【08：16】【盈喜盈警｜教育股】思考樂預期去年由盈轉虧 最多蝕3000萬元人民幣

【07：59】【京東系】京東物流折讓近一成配股、另與京東訂新股認購協議 共籌85億元

【07：55】【業績｜水泥股】金隅集團去年盈利升3% 末期股息0.104元人民幣

【07：45】【業績｜電動車】蔚來上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣 收入增長49.1%

【07：45】港股ADR收報21890點，跌55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報53.34元，較港收市價高0.64元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報361.53元，較港收市價低4.47元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.61元，較港收市價低1.19元或1%。

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【07：30】美國公布的就業數據理想，加上北約峰會未有提到新一輪制裁俄羅斯措施，美股反覆走高。道指收市升349點，報34707點；標指升63點，報4520點；納指升269點或1.93%，報14191點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩