▲ 【京東系】京東折讓近一成配售1.5億新股 淨籌31億元

京東物流 （02618） 配股。京東物流公布，配售1.5億新股，相當於經擴大已發行股本的2.38%，配售價每股20.71元，較京東物流上日收市價23元，折讓9.96%，所得款項淨額約為31.02億元。

另外，京東物流及京東 （09618） 全資子公司Jingdong Technology Group Corporation訂立認購協議，京東物流將以相同價格發行2.61億股新股份予Jingdong Technology Group Corporation，涉54.14億元。京東物流配售及京東認購事項並非互為條件，且均須符合若干慣例成交條件。

京東物流指，擬利用所得款項淨額來提高集團的物流網絡和解決方案，包括自身及/或通過收購，並增加一般公司用途的現金儲備。

京東物流配售和京東認購事項完成後，京東集團將透過京東實體將其在京東物流的股權維持在約63.5%，並繼續將京東物流的財務業績併入其財務報表。

【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股、折讓最多11.7% 另與母企京東訂最多55億港元新股認購協議（第二版）

【京東裁員】京東多個事業群裁員調整 京喜拼拼業務裁員10至15%

責任編輯：梁浩碩