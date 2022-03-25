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【業績｜電動車】蔚來上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣　李斌：今年研發投入增一倍、毛利率目標仍在18%至20%、股價回吐3%

股市 10:48 2022/03/25

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【業績｜電動車】蔚來上季淨虧損擴大46%至21.8億元人幣　收入增長49.1%

蔚來（09866，美：NIO）公布業績。蔚來第四季歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為21.79億元人民幣，按年擴大46%、按季則下跌23.8%，每股淨虧損1.36元人民幣。蔚來回吐3%，現報168.9元。

今年研發投入增大一倍 毛利率目標在18%至20%

董事長李斌在會議上表示，今年仍然是蔚來汽車很重要的投資年度，研發投入會較去年再加大一倍，總體資本開支將較去年有一個很大的增幅。

多家電動車企業在近期紛紛將產品提價，李斌表示，蔚來在上季開始已經使用三元鐵鋰電池，由於成本優勢，以及銷量提升，對公司整體毛利有推動，不過現時大環境下的動力電池及大宗商品價格上漲，仍然對毛利有負面影響，在考慮原材料漲價等優勢後，預計公司今年去年毛利率的目標仍然定是18%至20%。

基礎芯片供應緊張 碳酸鋰供求差距沒那麼大

芯片供應緊張仍然持續，李斌表示，蔚來汽車今年在整車和電池的產能供應上均沒有問題，目前供應鏈緊張主要存在於基礎芯片上，而高端芯片的供應暫不是大問題。而目前蔚來汽車有10%的芯片不時面臨供應緊張的問題，會考慮以其它替代或現貨市場購買的方式解決。

另外，他又指，近期碳酸鋰漲價更多是因市場的投機性所致，公司在對上游環節進行深入研究後，認為供求之間並沒有那麼大差距，近期亦已經看到內地有關部門在協調價格機制。

第四季收入增49.1%至99億人幣 高於預期

蔚來第四季度的收入總額為99.01億元人民幣，按年增長49.1%，高於市場預期的86.82億元人民幣，汽車銷售額為92.15億元人民幣，按年增長49.3%，汽車交付量達2.5萬輛。

全年計，去年歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為105.72億元人民幣，按年擴大88.4%，每股淨虧損6.72元人民幣。全年收入總額361.36億元人民幣，按年增長122.3%。汽車銷售為331.7億元人民幣，增長118.5%。全年共交付9.14萬輛汽車，增長109.1%。

預期今季交付2.5萬至2.6萬輛汽車

蔚來預期於2022年第一季度收入96.31億至99.87億元人民幣，按年20.6%至25.1%；交付2.5萬至2.6萬輛汽車，按年增長約24.6%至29.6%。

創始人李斌表示，2022年將是蔚來再次加速成長的一年。今年將交付三款基於蔚來技術平台2.0的新產品。3月展開ET7的試駕，並將於3月28日開始其交付。ET5於2021年12月推出後，收到來自潛在用戶的良好反饋，預計將於9月開始其交付。

【電動車】首批量產蔚來ET7正式下線　料下周一起交付

【電動車】蔚來升9%創上市新高　公司：沒有加價的打算

責任編輯：梁浩碩

港股 華夏港股通小型股（03157） 美股 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO）

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