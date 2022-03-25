【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士

▲ 疫情下，大眾更接受遙距問診、智能裝置監測健康。(資料圖片)

疫情下各地大眾更關心健康，希望獲得更好、更方便的醫療照顧。同一時間，大眾在減少社交接觸甚至被隔離或封城下，愈來愈明白醫療科技的重要。



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一鍵完成網上預約看病 美國先推

愈來愈多港人在第五波疫情下，體驗到視像看醫生及速遞送藥的好處。Google Health 在 The Check Up 上，亦公布最先在美國推出的新搜尋功能。用戶在Google Search上，搜尋附近仍可提供預約的相關診所及服務時間，用戶只需一按「預約」鍵，就可連至第三方網頁進行預約。不過，始終要跟第三方合作，預約才能成功。故在不同地區的功能及方式可能有異，Google 表示該計劃會不斷擴展更多功能、用途以及合作夥伴網絡。

手機影相找出高血壓患者？

Google 相信，手機感應器結合機器學習，有助監控用戶的健康指標，此煩功能支援超過 100 多個型號的 Android 以及 iOS 裝置。

在不少發展中國家或偏遠地區，別說預約看病難，做檢查也不容易。ARDA 是 Google 最早開展的人工智能醫療項目之一，希望協助醫護人士盡快檢查出糖尿病視網膜病變。

透過手機拍照配以人工智能分析，以及背後的深度學習分析眼底照片，找出患高血糖和膽固醇水平等心血管疾的高風險人士。一改過往只能以診所的桌面相機從眼睛外部照來檢測糖尿病。未來將於 EyePACS 和台灣長庚紀念醫院（CGMH）合作，進行臨床研究，希望開發透過智能手機的攝影鏡頭捕捉眼睛圖像，偵測糖尿病或更多非糖尿病問題。

▲ 手機的攝影鏡頭捕捉眼睛圖像，偵測高壓力或其他疾病風險。(Google 提供圖片)

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助中低收入地區孕婦做產

同樣，在很多中低收入國家，超過一半的孕婦在產前未曾接受超聲波檢查，原因之一是當地缺乏分析超聲波圖像的專業人士。為了讓更多婦女更容易做產檢，降低產前健康檢查的門檻，以人工智能協助醫護人員，進行超聲檢查和進行評估的基礎研究。Google 與美國西北大學（Northwestern University）進一步開發和測試不同的模型，冀在不同技術水平和經驗的環境下被普及使用。

就算面對複雜的心臟病，最近也有研究顯示，只要將智能手機放在患者胸前記錄心音，便可幫助醫生檢測心臟瓣膜疾病，如主動脈瓣狹窄等初期檢測。



本報記者：梁巧恩