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【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士

科技 09:00 2022/03/25

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疫情下，大眾更接受遙距問診、智能裝置監測健康。(資料圖片)

疫情下各地大眾更關心健康，希望獲得更好、更方便的醫療照顧。同一時間，大眾在減少社交接觸甚至被隔離或封城下，愈來愈明白醫療科技的重要。

【數據管治】港府數據管治政策不足　宜針對公眾、公務員加強技能教育

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件

一鍵完成網上預約看病  美國先推

愈來愈多港人在第五波疫情下，體驗到視像看醫生及速遞送藥的好處。Google Health The Check Up 上，亦公布最先在美國推出的新搜尋功能。用戶在Google Search上，搜尋附近仍可提供預約的相關診所及服務時間，用戶只需一按「預約」鍵就可連至第三方網頁進行預約。不過，始終要跟第三方合作，預約才能成功。故在不同地區的功能及方式可能有異，Google 表示該計劃不斷擴展更多功能、用途以及合作夥伴網絡

手機影相找出高血壓患者？

Google 相信，手機感應器結合機器學習，有助監控用戶的健康指標，此煩功能支援超過 100 多個型號的 Android 以及 iOS 裝置。

在不少發展中國家或偏遠地區，別說預約看病難，做檢查也不容易。ARDA Google 最早開展的人工智能醫療項目之一，希望協助醫護人士盡快檢查出糖尿病視網膜病變。

透過手機拍照配以人工智能分析，以及背後的深度學習分析眼底照片，找出患高血糖和膽固醇水平等心血管疾的高風險人士。一改過往只能以診所的桌面相機從眼睛外部照來檢測糖尿病。未來將於 EyePACS 和台灣長庚紀念醫院（CGMH）合作，進行臨床研究，希望開發透過智能手機的攝影鏡頭捕捉眼睛圖像，偵測糖尿病或更多非糖尿病問題。

手機的攝影鏡頭捕捉眼睛圖像，偵測高壓力或其他疾病風險。(Google 提供圖片)

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助中低收入地區孕婦做產

同樣，在很多中低收入國家，超過一半的孕婦在產前未曾接受超聲波檢查，原因之一是當地缺乏分析超聲波圖像專業人士為了讓更多婦女更容易做產檢，降低產前健康檢查的門檻，以人工智能協助醫護人員，進行超聲檢查和進行評估的基礎研究Google 與美國西北大學（Northwestern University）進一步開發和測試不同的模型，冀在不同技術水平和經驗的環境下被普及使用。

就算面對複雜的心臟病，最近也有研究顯示，只要將智能手機放在患者胸前記錄心音，便可幫助醫生檢測心臟瓣膜疾病，如主動脈瓣狹窄等初期檢測。

本報記者：梁巧恩

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