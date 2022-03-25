第五波疫情及美國加息無損房託吸引力

美國聯儲局一如市場普遍預期調高政策利率25基點，點陣圖同時預示今年會加息7次。加上俄羅斯與烏克蘭衝突持續及滯脹衝擊等不明朗因素充斥下，令整體股市出現避險情緒，但俄烏衝突對亞洲房地產市場並無直接的基本影響。我們認為，隨着房地產業的營運指標好轉、前景改善及收入回升，仍然支持亞洲房託市場的投資理據。

我們一直以來強調，由經濟增長推動的通脹及利率上升，整體有利於實物資產價值，從而支持房託的基本因素。房託的派息可以跟隨經濟增長而上升，過去一直有助對沖通脹升溫的風險。

回顧美國上一輪加息週期中（2015年12月至2018年12月），亞太房託錄得43%總回報，跑贏亞洲股票同期錄得的29%總回報。亞太房託的關鍵投資主題仍然是房地產業的營運指標好轉、收益改善及收入回升，特別是環球各地將於2022年陸續重啟邊境。

俄羅斯及烏克蘭危機成為焦點，令市場短期的波動性提高，投資者認為房託的防守性較強。新加坡、澳洲、泰國和菲律賓房託表現相對佔優，從個股的角度而言，擁有辦公室和零售資產，並與重啟主題有關的新加坡房託擁有不錯的表現，因為其2021財政年度普遍業績良好，預期收益將進一步回升。澳洲方面，當地邊境在封閉兩年後重啟，帶動當地辦公室房託上升。

香港的Omicron變種病毒個案急增，令本港房託市場普遍疲弱。目前我們偏好香港零售業的社區商場，因為其收入主要來自民生必需消費項目，而不倚靠旅客，業務相對穩定兼具防守性。

另外，繼2021年派發5,000港元消費券後，香港政府宣佈將在今年發放新一輪1萬港元消費券，其中5,000港元將於四月派發，餘額將在2022年中派發。此舉預料可緩解零售業主的壓力，租戶料可得到租金優惠。若現時的Omicron疫情在未來數週達到頂峰及回落，預計政府將採取更有力的措施來放寬社交和旅遊限制。