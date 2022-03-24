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【業績｜手遊股】博雅互動扭虧賺約800萬元人幣　續大力拓展海外遊戲市場

股市 23:32 2022/03/24

分享：

博雅互動扭虧賺約800萬元人幣。

博雅互動 （00434） 公佈去年全年業績，收益約3.66億元（人民幣，下同），按年增加約4.2%。期內純利796.8萬元，扭轉前一年4510萬元淨虧損，經調整純利835.9萬元。

集團解釋，收益增加主要是由於一定在線運營活動的舉辦及對於遊戲產品和玩法的持續優化。截至去年底止，移動遊戲及網頁遊戲產生的收益，分別佔集團總收益約61.2%及38.8%，2020年同期則分別佔約59.5%及40.5%。

毛利方面，集團去年毛利按年增加約1.1%，至2.42億元，毛利率66.9%，按年跌兩個百分點。

展望今年，集團表示將繼續嚴格遵守內地各項法律法規，依然專注於網絡棋牌遊戲產品的研發和創新，不斷豐富遊戲產品的品種和優化用戶的體驗，並將繼續大力拓展海外遊戲市場。

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港股 業績公布 純利 博雅互動（00434）

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