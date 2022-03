【Mosaic慢慢砌@iM網欄】藝術治療 馬賽克為心靈慰藉

每一個病人的離世,都是一個家庭的破碎;每一架飛機的墜落,也是百多個家庭的永別,旁觀者也會感傷悲嘆,何況是發生在自己身上的人呢!人生在世,誰可保證永不大難臨頭?

活着的人,只能繼續活。心靈創傷,又怎樣彌補?也許,藝術治療是一個好方法,其中馬賽克我認為是首選。這並非我的主觀想法,而是有專業研究結果。

根據許多藝術治療師的研究與觀察,馬賽克在藝術治療方面的功能是獨特的。

當沒有藝術培訓不懂畫畫的人士用玻璃或陶瓷等小方塊砌於底板上,就會突然發覺容易開始了,一下子就能設計出一幅小圖畫。組合彩色小方塊這動作相比執筆塗畫更加原始更加自然,沒那麼抽象。小方塊及底板的重量比紙筆更有份量及立體感。

有些自認為零畫畫天份的人,嘗試砌馬賽克,最後有可能成為馬賽克藝術家。用馬賽克砌一條線,比用筆畫一條線,要花更多時間,在砌之前,創作者會用筆勾劃出心目中的圖案。久而久之,不知不覺,連繪畫的技巧會逐漸提升。說的就是我呀!一直以來覺得自己是個繪畫白痴,但為了為馬賽克起稿,只好硬着頭皮畫畫,畫不好一遍又一遍刷了再畫,當我第一次舉行個展時,來参觀的朋友竟然沒人相信我是不懂畫畫。

同場加映:【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵?

誠然,藝術治療的好處是嘗試、體驗多於結果。最好是由簡單的小作品開始,不過最後的效果是不可估量的。

破碎了的東西是可以重構或修補,只是不能回到以前的狀態。在人生中遇到沉痛與創傷,也同樣有希望成長、治癒、洞察的機會。砌馬賽克作為藝術治療的途徑有不少好處。馬賽克是一些切碎了的小粒粒,如玻璃、鏡片、石頭,可以被視作渲洩物質,在切割的動作中去釋放仇恨或痛楚,重組這些小粒粒有些像砌圖遊戲,只不過,最後的效果由創作者決定,創作者經歷把破碎的東西重設為新的圖案。這些圖案未必是漂亮或亁淨的,卻在心中形成清理、調整的過程。

把小粒粒貼在底板上,接下來的填縫程序,會用調成乳酪狀的水泥塗抹於作品上,這個畫面會令創作者聯想起黑夜、死亡、埋葬,又如季節更替,這亦是馬賽克最強的部分。在這個過程中,作品是粗糙、看不清楚的,直至用抹布清理乾淨,一個嶄新、完整的圖案才重現出來。

我每次填縫的親身的感受,作品似是珍貴的寶藏被埋沒了,然後被發掘出來,重生一般,心情就會特別喜悅。馬賽克讓我們經歷了深刻的蛻變,新的畫面由被覆蓋的泥漿中呈現,充滿活力而永恆。破碎,則保存下來,成為最終作品創造美好及堅強的必要元素。

由馬賽克,我看到自己,雖曾經碎裂破損,但也可以拼砌重來,成為一個並不完整卻又全新的自己。

▲ 填縫時需要用水泥漿覆蓋作品

▲ 完成填縫的作品煥然一新

同場加映:【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

更多 Mosaic 慢慢砌 @ 洪捷的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!