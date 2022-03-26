【Mosaic慢慢砌@iM網欄】藝術治療 馬賽克為心靈慰藉

每一個病人的離世，都是一個家庭的破碎；每一架飛機的墜落，也是百多個家庭的永別，旁觀者也會感傷悲嘆，何況是發生在自己身上的人呢！人生在世，誰可保證永不大難臨頭？

活着的人，只能繼續活。心靈創傷，又怎樣彌補？也許，藝術治療是一個好方法，其中馬賽克我認為是首選。這並非我的主觀想法，而是有專業研究結果。

根據許多藝術治療師的研究與觀察，馬賽克在藝術治療方面的功能是獨特的。

當沒有藝術培訓不懂畫畫的人士用玻璃或陶瓷等小方塊砌於底板上，就會突然發覺容易開始了，一下子就能設計出一幅小圖畫。組合彩色小方塊這動作相比執筆塗畫更加原始更加自然，沒那麼抽象。小方塊及底板的重量比紙筆更有份量及立體感。

有些自認為零畫畫天份的人，嘗試砌馬賽克，最後有可能成為馬賽克藝術家。用馬賽克砌一條線，比用筆畫一條線，要花更多時間，在砌之前，創作者會用筆勾劃出心目中的圖案。久而久之，不知不覺，連繪畫的技巧會逐漸提升。說的就是我呀！一直以來覺得自己是個繪畫白痴，但為了為馬賽克起稿，只好硬着頭皮畫畫，畫不好一遍又一遍刷了再畫，當我第一次舉行個展時，來参觀的朋友竟然沒人相信我是不懂畫畫。

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誠然，藝術治療的好處是嘗試、體驗多於結果。最好是由簡單的小作品開始，不過最後的效果是不可估量的。

破碎了的東西是可以重構或修補，只是不能回到以前的狀態。在人生中遇到沉痛與創傷，也同樣有希望成長、治癒、洞察的機會。砌馬賽克作為藝術治療的途徑有不少好處。馬賽克是一些切碎了的小粒粒，如玻璃、鏡片、石頭，可以被視作渲洩物質，在切割的動作中去釋放仇恨或痛楚，重組這些小粒粒有些像砌圖遊戲，只不過，最後的效果由創作者決定，創作者經歷把破碎的東西重設為新的圖案。這些圖案未必是漂亮或亁淨的，卻在心中形成清理、調整的過程。

把小粒粒貼在底板上，接下來的填縫程序，會用調成乳酪狀的水泥塗抹於作品上，這個畫面會令創作者聯想起黑夜、死亡、埋葬，又如季節更替，這亦是馬賽克最強的部分。在這個過程中，作品是粗糙、看不清楚的，直至用抹布清理乾淨，一個嶄新、完整的圖案才重現出來。

我每次填縫的親身的感受，作品似是珍貴的寶藏被埋沒了，然後被發掘出來，重生一般，心情就會特別喜悅。馬賽克讓我們經歷了深刻的蛻變，新的畫面由被覆蓋的泥漿中呈現，充滿活力而永恆。破碎，則保存下來，成為最終作品創造美好及堅強的必要元素。

由馬賽克，我看到自己，雖曾經碎裂破損，但也可以拼砌重來，成為一個並不完整卻又全新的自己。

▲ 填縫時需要用水泥漿覆蓋作品

▲ 完成填縫的作品煥然一新

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作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

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