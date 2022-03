【一時佳話@iM網欄】清水與辣椒 遇到價值觀相左的人

最近在筆者身邊發生兩件小事:與一眾好友合著的新書出版在即,應出版社的邀請,我們會拍幾個視頻宣傳新書。籌備中有些作者安全行先,堅持要全程戴口罩拍攝,但有些作者則希望露面演出,歲月留倩影。由於一個視頻內,只有幾個人出鏡,故希望統一安排,但現在一個露一個不露,感覺有點奇怪。

另一件事,公司內有很多不同職能部門,每個部門也有若干人。有些同事目標為本,為求完成任務不惜一切代價,即使會傷害一些關係也無可奈何。另有些人凡事以人為本,認為為公司任務而傷害同事之間的關係太儍了。雖然會為目標努力,但凡事適可而止,絕不會為目標而賠上同事感情。由於這兩者價值觀不同,當合作時遇到關鍵問題難免有爭拗,甲覺得乙婦人之仁,乙反過來覺得甲冷酷無情。

相信讀者們對以上情境不會感到陌生,剛巧刷社交網絡時,看到林映秋師兄分享的一個很有意思的故事。在得到他的同意後,現與大家分享。

清水與辣椒

從前,一個南方姑娘嫁給一個北方大漢。由於南方人的口味較清淡,但北方人卻無辣不歡,雖然彼此在飲食方面嘗試互相遷就,但始終協調不了。

因此妻子經常回娘家吃飯。一天,妻子的父親做菜鹹了些,母親一聲不響拿來一杯水,夾了一筷子菜,將菜在清水裡洗一下後再入口。

忽然,妻子從母親這一舉動中得到靈感。第二天,妻子在家煮丈夫愛吃的菜,當然每道菜都放了辣椒,只是她的面前,也多放了一杯清水。

丈夫看著她津津有味地吃著清水洗過的菜,眼睛微微的濕潤。之後,丈夫也爭著做菜,但是菜裡找不到他自己喜歡的辣椒,在他的面前,卻多放了一碟辣椒蒜蓉。菜在入口前也沾一下辣椒蒜蓉,每一口他都吃得心滿意足。一杯清水,一碟辣椒蒜蓉,成了他們長久融洽相處的秘訣。

辦法總比問題多

故事說完了。當然故事裡的一對夫妻同是一方人便最好,因為口味一致,不需遷就、忍耐和包融,但便沒有這值得深思的故事出現了。

在現代社會中,我們很多時也在無選擇的情況下,被安排跟不同的人合作,合作對像中,難免出現價值觀分歧的人。當你遇到這情況時,是遷就?忍耐?包融?逃避?期望快快完事,永不相見?還是學習故事裡的夫妻,動腦筋尋求雙贏共存的合作方式?筆者相信,辦法總比問題多,下次再遇到人事問題時,請回想起這清水和辣椒。

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

