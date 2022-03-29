【一時佳話@iM網欄】清水與辣椒 遇到價值觀相左的人

最近在筆者身邊發生兩件小事：與一眾好友合著的新書出版在即，應出版社的邀請，我們會拍幾個視頻宣傳新書。籌備中有些作者安全行先，堅持要全程戴口罩拍攝，但有些作者則希望露面演出，歲月留倩影。由於一個視頻內，只有幾個人出鏡，故希望統一安排，但現在一個露一個不露，感覺有點奇怪。

另一件事，公司內有很多不同職能部門，每個部門也有若干人。有些同事目標為本，為求完成任務不惜一切代價，即使會傷害一些關係也無可奈何。另有些人凡事以人為本，認為為公司任務而傷害同事之間的關係太儍了。雖然會為目標努力，但凡事適可而止，絕不會為目標而賠上同事感情。由於這兩者價值觀不同，當合作時遇到關鍵問題難免有爭拗，甲覺得乙婦人之仁，乙反過來覺得甲冷酷無情。

相信讀者們對以上情境不會感到陌生，剛巧刷社交網絡時，看到林映秋師兄分享的一個很有意思的故事。在得到他的同意後，現與大家分享。

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清水與辣椒

從前，一個南方姑娘嫁給一個北方大漢。由於南方人的口味較清淡，但北方人卻無辣不歡，雖然彼此在飲食方面嘗試互相遷就，但始終協調不了。

因此妻子經常回娘家吃飯。一天，妻子的父親做菜鹹了些，母親一聲不響拿來一杯水，夾了一筷子菜，將菜在清水裡洗一下後再入口。

忽然，妻子從母親這一舉動中得到靈感。第二天，妻子在家煮丈夫愛吃的菜，當然每道菜都放了辣椒，只是她的面前，也多放了一杯清水。

丈夫看著她津津有味地吃著清水洗過的菜，眼睛微微的濕潤。之後，丈夫也爭著做菜，但是菜裡找不到他自己喜歡的辣椒，在他的面前，卻多放了一碟辣椒蒜蓉。菜在入口前也沾一下辣椒蒜蓉，每一口他都吃得心滿意足。一杯清水，一碟辣椒蒜蓉，成了他們長久融洽相處的秘訣。

辦法總比問題多

故事說完了。當然故事裡的一對夫妻同是一方人便最好，因為口味一致，不需遷就、忍耐和包融，但便沒有這值得深思的故事出現了。

在現代社會中，我們很多時也在無選擇的情況下，被安排跟不同的人合作，合作對像中，難免出現價值觀分歧的人。當你遇到這情況時，是遷就？忍耐？包融？逃避？期望快快完事，永不相見？還是學習故事裡的夫妻，動腦筋尋求雙贏共存的合作方式？筆者相信，辦法總比問題多，下次再遇到人事問題時，請回想起這清水和辣椒。

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作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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