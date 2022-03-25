【90後財務自由人@iM網欄】股票市場波動大 3個控制投資風險的方法

過去幾星期，股民經歷大幅上落的波動，可能深深感受到股票投資的風險。雖然股票市場波動大，但是長遠來說，還是升值最高的一個資產類別。以美國市場為例，過去100年股票所帶來的回報遠比其他資產類別，包括國債，黃金等等。因此，較為可取的做法，是在控制風險的情況下投資股票。今次專欄，筆者希望分析一下3個控制股票投資風險的方法。

第一個常見方法：是利用圖表上的重要支持位定立止蝕，限制自己的損失。有不少朋友會表示，明明一隻好股票，為甚麼要定止蝕位？定立止蝕最大的好處是能夠避免「價值陷阱」，即是主觀地認為，一隻股票很便宜，大手買入，但卻忽視看錯的可能性。

懂得估值的投資者，經常會根據自己的預期，計算一隻股票的合理價值，發現股價偏低的時候便大手買入，這樣便容易跌入「價值陷阱」。事實上，估值的計算，是基於對未來的盈利預期以及對於市場未來估值上的預測，投資者必須要謹慎考慮對自己的預期準確性信心有多大。

例如，筆者去年曾經分析過一隻美股，她被喻為「中東騰訊」的Yalla, 根據表面財務數據以及參考過資料，當時認為這隻股票有不少上升空間。但同一時間，筆者也會懷疑自己的判斷，因為始終對中東認識不深，很難判斷Yalla實際的競爭優勢，因此決定定立止蝕位置以控制風險。結果，Yalla 後來被質疑財務數據造假，股價不斷下跌，定立止蝕總算讓筆者逃過一劫。

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第二個控制注碼的風險：是分散投資，控制注碼。分散投資是指地域，以及資產類別上的分散。在地緣政治不穩的情況下，地域上的分散，在未來一段時間相信尤其重要。事實上，不同地域的投資回報分野可以十分巨大。看過去100年，美國股票市場帶來的回報，比起法國高出超過50倍，相信100年前未必有人想到。

除此之外，分散資產類別也十分重要，因為不同資產類別會因應宏觀環境帶來不同的表現。例如，當通脹及比起市場預期低的時候，便會利好股票及債券，相反當通脹高於市場預期的時候，黃金及商品便會較為做好。宏觀經濟環境變幻莫測，分散資產類別是一個重要控制風險的方法。

第三個控制風險的方法：是深入研究，盡量在買入之前，確認她的質素才作出投資。聽過有基金經理說，這叫「前置式風險管理」。若果信念夠深厚，可以考慮不定止蝕位置，不理會市場噪音。當然，陷入「價值陷阱」仍是一個主要要考慮的風險，投資者應該確保這隻股票的長遠盈利能力，才採用這種投資模式。就筆者而言，領展（00823）是其中一隻打算長綫持有的股票，原因是作為一隻收息股，她派息的確定性甚高。



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作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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