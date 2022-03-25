  • 20°C
香港時間 : 2022325日 (五) 09:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【90後財務自由人@iM網欄】股票市場波動大 3個控制投資風險的方法

名人薈萃 08:29 2022/03/25

分享：

過去幾星期，股民經歷大幅上落的波動，可能深深感受到股票投資的風險。雖然股票市場波動大，但是長遠來說，還是升值最高的一個資產類別。以美國市場為例，過去100年股票所帶來的回報遠比其他資產類別，包括國債，黃金等等。因此，較為可取的做法，是在控制風險的情況下投資股票。今次專欄，筆者希望分析一下3個控制股票投資風險的方法。

第一個常見方法：是利用圖表上的重要支持位定立止蝕，限制自己的損失。有不少朋友會表示，明明一隻好股票，為甚麼要定止蝕位？定立止蝕最大的好處是能夠避免「價值陷阱」，即是主觀地認為，一隻股票很便宜，大手買入，但卻忽視看錯的可能性。

懂得估值的投資者，經常會根據自己的預期，計算一隻股票的合理價值，發現股價偏低的時候便大手買入，這樣便容易跌入「價值陷阱」。事實上，估值的計算，是基於對未來的盈利預期以及對於市場未來估值上的預測，投資者必須要謹慎考慮對自己的預期準確性信心有多大。

例如，筆者去年曾經分析過一隻美股，她被喻為「中東騰訊」的Yalla, 根據表面財務數據以及參考過資料，當時認為這隻股票有不少上升空間。但同一時間，筆者也會懷疑自己的判斷，因為始終對中東認識不深，很難判斷Yalla實際的競爭優勢，因此決定定立止蝕位置以控制風險。結果，Yalla 後來被質疑財務數據造假，股價不斷下跌，定立止蝕總算讓筆者逃過一劫。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

第二個控制注碼的風險：是分散投資，控制注碼。分散投資是指地域，以及資產類別上的分散。在地緣政治不穩的情況下，地域上的分散，在未來一段時間相信尤其重要。事實上，不同地域的投資回報分野可以十分巨大。看過去100年，美國股票市場帶來的回報，比起法國高出超過50倍，相信100年前未必有人想到。

除此之外，分散資產類別也十分重要，因為不同資產類別會因應宏觀環境帶來不同的表現。例如，當通脹及比起市場預期低的時候，便會利好股票及債券，相反當通脹高於市場預期的時候，黃金及商品便會較為做好。宏觀經濟環境變幻莫測，分散資產類別是一個重要控制風險的方法。

第三個控制風險的方法：是深入研究，盡量在買入之前，確認她的質素才作出投資。聽過有基金經理說，這叫「前置式風險管理」。若果信念夠深厚，可以考慮不定止蝕位置，不理會市場噪音。當然，陷入「價值陷阱」仍是一個主要要考慮的風險，投資者應該確保這隻股票的長遠盈利能力，才採用這種投資模式。就筆者而言，領展（00823）是其中一隻打算長綫持有的股票，原因是作為一隻收息股，她派息的確定性甚高。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

最新專欄文章 更多

港交所投資價值分析
2022/03/19
港交所投資價值分析
【90後財務自由人@iM網欄】估值是否合理？港交所投資價值分析
2022/03/18
【90後財務自由人@iM網欄】估值是否合理？港交所投資價值分析
阿里巴巴股價弱的原因
2022/03/12
阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
2022/03/11
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
亂世中增持了領展
2022/03/05
亂世中增持了領展
財務自由 股票 經濟 收息股 基金 債券 風險管理 地緣政治 美股

上一篇文章

【好想去旅行】解除來港禁飛令縮短檢疫期 Expedia：香港航班搜尋量急升近1倍 邊三個地方香港人最想去?

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】聲控、遙距 智能家居4大功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房
【有相睇】見疫情稍緩即反價20萬　買家怕遲買更貴照落訂　1170萬入市LP6海景三房
港股便宜 5大港股大手回購要留意
港股便宜 5大港股大手回購要留意
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款