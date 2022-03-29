【網店物流小幫手@iM網欄】網店應對3招-化解「疫」市中的物流挑戰

疫情持續了兩年多，在這期間，上網購物已成為大眾的生活日常，網購種類更從以往的衣飾、精品、進口貨，擴展至糧油食品、生活日用品等。當網購需求急增，對網店來說既喜既憂，隨著疫情愈趨獸峻，營運上也迎來更大的挑戰，如大量訂單湧入、人手安排緊張、運送延誤等狀況。今篇將與你分享一些網店在疫情下可如何應對多變的物流狀態。

第一招：緊貼物流狀態

因疫情關係，無論是供應商貨物到倉、訂單處理，或是配送訂單至顧客手上，僅能提供有限度的服務。無法預計的延誤，可能會出現退單，再加上新訂單湧入，令庫存缺貨和囤貨的風險增加。遇上多不可測的變數，網店和物流業界更需要運用系統和數據，掌握現況和進行預測，以作出分析和決定。

例如在訂單處理（Order Processing）上，網店可利用系統，掌握貨品到倉時間，及訂單處理的即時狀態（如「處理中」、「已出貨」、「庫存不足」等），以提高貨物狀態的可見度，有助網店與顧客之間的溝通。而在最後一哩路運送（Last Mile Delivery）上，透過系統了解各種貨物運送資訊，如所在位置、送達時間等，確保資訊的準確性和即時性，也能讓顧客在等候期間更安心。

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第二招：非接觸式派送

疫情下最緊迫的物流挑戰，是「如何準時交付訂單給顧客」。為確保顧客和員工安全，本地派送服務陸續減少或暫停，因此難以保證網購產品如期到達。而最受顧客偏好的上門派送也無法安排，顧客難免緊張不安，網店亦需花費更多時間和心力應對查詢。在此期間，可鼓勵顧客選用彈性高、零接觸的送貨安排，如24小時開放的智能櫃取件，以此盡量避免派送延誤，收件時亦更安心。

第三招：與網店物流夥伴合作

網購訂單在疫情期間急增，網店人手安排上變得緊張，增加不少營運壓力。網店可考慮將各項繁複的物流程序，放心託付網店物流夥伴全程跟進。一站式的網店物流支援，包括存貨、訂單配送、庫存管理等，讓店主可以隨時隨地追蹤物流實況，解決營運上的煩惱。

對網店而言，疫情下帶來了不少挑戰。雖然此期間有著不可控的因素，但只要加強協調及掌握實況，與顧客多作溝通，定必可以保持運作順暢，助網店繼續發展。

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作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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