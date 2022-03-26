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【清酒新世界@iM網欄】鍋島春季酒介紹 「但馬強力」、隠し酒

名人薈萃 08:01 2022/03/26

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最近鍋島推出一系列的新酒，包括我之前介紹的「鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町」，除此之外，同時推出了春季酒，包括Blossoms Moon和隱之酒，今篇就來介紹這兩款酒吧！

相信大家都十分熟悉Blossoms Moon，就是四季月亮系列的限量酒，月亮系列是鍋島根據四個季節釀造出來的，今年Blossoms Moon採用了名為「但馬強力」的酒米。但馬強力是第二次世界大戰前在兵庫縣種植的酒米，追溯更早之前，這種酒米是在鳥取縣種植的「強力」酒米中挑選出來的，由於種植的過程非常困難，導致有很長的時間農民都暫停了培養。直至近年，農民才重新培育這款酒米，而但馬強力更能突顯鍋島的米鮮味，維持佐賀酒的濃醇甘口。

當打開Blossoms Moon的時候，就已經能夠讓你感受到春天芬芳的清新空氣，令人聯想到櫻花盛開的場景，更有點心如鹿撞的感覺。剛入口時，就有香甜的味道在口中流淌。雖然新冠疫情的影響還在蔓延，但心情舒暢的時候，不妨和家人一起感受一下春天的氣息，多看看戶外的綠色環境，以及多欣賞藍天白雲。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

另外一款隱之酒亦被稱為off menu的隱藏酒，這是一枝純米吟醸 生酒被名為隠し酒，可能有人對這個名稱比較陌生，不過大家應該有聽過「裏鍋島」這個稱呼吧？就是酒瓶上印有反轉的酒標，而隠し酒的神秘度跟黑鍋島可是平起平坐，一樣是除了精米步合的資料，其他的資料都沒有透露半句，而且這款清酒每年都有作出些少調整。若果是鍋島的忠實粉絲的話，就快去購買一枝來試試看吧！若果還沒有喝過的人，則更加要試，因為這款清酒只會越做越好！即使現時已經量產化了，但仍是一年一造的，而且在日本每人只能限購一枝，絕對是一瓶難求。此外，很多香港人在每年春季都期待隱之酒的來臨，希望今年大家都有機會能夠品嚐到這一款神秘的清酒吧！


富久千代酒造
地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
電話：0954-62-3727
官網：https://nabeshima.biz/index.html

 

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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