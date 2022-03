【清酒新世界@iM網欄】鍋島春季酒介紹 「但馬強力」、隠し酒

最近鍋島推出一系列的新酒,包括我之前介紹的「鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町」,除此之外,同時推出了春季酒,包括Blossoms Moon和隱之酒,今篇就來介紹這兩款酒吧!

相信大家都十分熟悉Blossoms Moon,就是四季月亮系列的限量酒,月亮系列是鍋島根據四個季節釀造出來的,今年Blossoms Moon採用了名為「但馬強力」的酒米。但馬強力是第二次世界大戰前在兵庫縣種植的酒米,追溯更早之前,這種酒米是在鳥取縣種植的「強力」酒米中挑選出來的,由於種植的過程非常困難,導致有很長的時間農民都暫停了培養。直至近年,農民才重新培育這款酒米,而但馬強力更能突顯鍋島的米鮮味,維持佐賀酒的濃醇甘口。

當打開Blossoms Moon的時候,就已經能夠讓你感受到春天芬芳的清新空氣,令人聯想到櫻花盛開的場景,更有點心如鹿撞的感覺。剛入口時,就有香甜的味道在口中流淌。雖然新冠疫情的影響還在蔓延,但心情舒暢的時候,不妨和家人一起感受一下春天的氣息,多看看戶外的綠色環境,以及多欣賞藍天白雲。

另外一款隱之酒亦被稱為off menu的隱藏酒,這是一枝純米吟醸 生酒被名為隠し酒,可能有人對這個名稱比較陌生,不過大家應該有聽過「裏鍋島」這個稱呼吧?就是酒瓶上印有反轉的酒標,而隠し酒的神秘度跟黑鍋島可是平起平坐,一樣是除了精米步合的資料,其他的資料都沒有透露半句,而且這款清酒每年都有作出些少調整。若果是鍋島的忠實粉絲的話,就快去購買一枝來試試看吧!若果還沒有喝過的人,則更加要試,因為這款清酒只會越做越好!即使現時已經量產化了,但仍是一年一造的,而且在日本每人只能限購一枝,絕對是一瓶難求。此外,很多香港人在每年春季都期待隱之酒的來臨,希望今年大家都有機會能夠品嚐到這一款神秘的清酒吧!



富久千代酒造

地址:佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話:0954-62-3727

官網:https://nabeshima.biz/index.html

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

