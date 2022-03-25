【開市9點半】美團業績今出爐　券商料疫情反覆影響外賣需求；京東物流擬配售最多11億美元新股

上一篇文章
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌96點 美監管機構否認與中國達成審計協議
美團 （03690） 今公布去年第四季及全年業績，券商預計上季宏觀經濟疲軟、疫情反覆影響外賣需求，新業務虧損持續，又指出建議理性看待政策對美團影響，美團近期支援商家措施影響力限。另外，京東物流 （2618） 擬配售最多4億美元新股，配售價20.3元至21.15元，較上日收市價折讓8%至11.7%。母企京東 （09618） 計劃按相同價格認購京東物流的新股，涉資最多7億美元。
1.【美團業績】美團上季料受累經濟放慢、疫情反覆 降費影響成關注
2.【騰訊700】騰訊授出726萬份購股權 行使價384元、溢價約4.9%
3.【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股、折讓最多11.7%
4.【碳交易】港交所與廣州碳交所簽訂合作備忘錄 尋碳市場機會
6.【業績】瑞安房地產去年轉賺逾16億人幣 派末期息8.4仙、現價股息率達11厘
7.【烏克蘭戰爭】瑞銀王宗豪：商品漲價對汽車及零部件行業打擊最大
8.【台積電】外資涉邊唱好台積電邊超賣 高盛、大摩等券商據報遭台灣證交所查核
港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半