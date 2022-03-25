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【開市9點半】美團業績今出爐　券商料疫情反覆影響外賣需求；京東物流擬配售最多11億美元新股

股市 06:45 2022/03/25

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美團  （03690） 今公布去年第四季及全年業績，券商預計上季宏觀經濟疲軟、疫情反覆影響外賣需求，新業務虧損持續，又指出建議理性看待政策對美團影響，美團近期支援商家措施影響力限。另外，京東物流 （2618） 擬配售最多4億美元新股，配售價20.3元至21.15元，較上日收市價折讓8%至11.7%。母企京東 （09618） 計劃按相同價格認購京東物流的新股，涉資最多7億美元。

重點新聞

1.【美團業績】美團上季料受累經濟放慢、疫情反覆　降費影響成關注

2.【騰訊700】騰訊授出726萬份購股權　行使價384元、溢價約4.9%

3.【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股、折讓最多11.7%

4.【碳交易】港交所與廣州碳交所簽訂合作備忘錄　尋碳市場機會

5.【人事變動】建行副董事長、執董兼行長王江提出辭呈

6.【業績】瑞安房地產去年轉賺逾16億人幣　派末期息8.4仙、現價股息率達11厘

7.【烏克蘭戰爭】瑞銀王宗豪：商品漲價對汽車及零部件行業打擊最大

8.【台積電】外資涉邊唱好台積電邊超賣　高盛、大摩等券商據報遭台灣證交所查核

9.【烏克蘭戰爭】巴克萊：將今年全球增長預期下降至3.3%

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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