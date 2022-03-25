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【好想去旅行】解除來港禁飛令縮短檢疫期 Expedia：香港航班搜尋量急升近1倍 邊三個地方香港人最想去?

理財智慧 09:03 2022/03/25

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行政長官林鄭月娥周一（21日）宣佈，現時對九個國家實施的地區性航班熔斷機制4月1日取消；由同日起，海外抵港人士如在檢疫期第五至七天連續取得陰性檢測結果，可提早離開檢疫酒店，即檢疫期縮短至七天。旅遊服務預訂平台Expedia表示，平台上的航班搜尋量直線攀升。

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【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學），詳見【下一頁

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

Expedia提取香港網頁（Expedia.com.hk）的數據，並對比在公告前過去7天（即3月14至20日）每日平均搜尋量以及公告後48小時內（即3月21至23日）的每日平均搜尋量，發現香港離境航班的整體搜尋量上升近一倍（90%）。按搜尋量升幅計算，最受歡迎的五大海外目的地為倫敦（+130%）、曼谷（+120%）、溫哥華（+105%）、多倫多（+80%）和東京（+75%）。

【MPF】強積金連續3個月見紅 MPF成員户口縮水16000元 相當於打工仔平均一個月薪金，詳見【下一頁

數據同時亦顯示港人開始考慮7天或以下的行程，反映香港外遊旅客傾向挑選免檢疫或檢疫安排較簡單的目的地。相較宣佈新檢疫安排前，大多旅客傾向考慮一個星期以上甚至長達一個月的旅程。
與此同時，來港航班的搜尋量亦激增285%。當中，超過四分之一搜尋量來自英國地區，緊隨的為美國（15%）、 加拿大（超過10%）、澳洲（10%）及菲律賓（5%）。

【全城抗疫】由新地借出、元朗潭尾社區隔離設施今落成 再送上2萬份一田百貨送出愛心抗疫包 內附健康零食即食麫蛋糕沖劑飲料，詳見【下一頁

香港特區政府對9個指定國家實施的地區性航班熔斷機制將於4月1日解除，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。從上述國家回港的香港居民需符合3個條件，包括完成注射兩劑疫苗（或同等要求）、在登機前取得48小時內呈陰性的核酸檢測結果，以及出示在香港指定檢疫酒店的最少7天住宿預訂證明。

從海外回港的香港居民，如在第5天的核酸檢測結果為陰性，第6和第7天的快速檢測結果亦呈陰性，其檢疫日數將可由14天縮減至7天，並需在第12天接受核酸檢測，同時也可選擇留在酒店完成14天檢疫，包括抵港後的第 12 天進行核酸檢測。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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記者：陳詠妍

 

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