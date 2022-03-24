▲ 【業績｜電影股】貓眼娛樂去年轉賺3.69億人幣 期內發行國產片《你好，李煥英》票房超過54億人幣

貓眼娛樂 （01896） 公布去年業績，期內收益33.23億元，按年增143.3%；純利3.69億元，2020年同期蝕6.46億元；每股賺0.32元，不派息。經調整溢利約5.4億元，2020年同期蝕4.36億元。

業務分部方面，在線娛樂票務業務收益按年增加126.5%至17.14億元，原因是中國的影院自2020年下半年起陸續恢復營業，去年綜合票房明顯增加。娛樂內容服務收益增加284.0%至13.57億元，貓眼娛樂稱，去年參與電影項目的數量提高等。廣告服務及其他所得收益按年減少1.1%至2.53億元。

貓眼娛樂：去年文娛行業積極復甦 參與國產影片總計51部

貓眼娛樂稱，去年文娛行業積極復甦，公司積極參與主旋律電影在內的各類型國產電影的出品、宣傳和發行。去年貓眼娛樂有份參與開發或宣傳或發行的已上映國產影片總計51部，累計票房約260億元、約佔全國同期國產電影總票房的65%。

值得留意是，去年貓眼娛樂全年主控發行國產影片18部，覆蓋票房超過86億元。其中出品和保底主控發行影片《你好，李煥英》票房超過54億元、位列中國影史第三；《怒火•重案》總票房突破13億元、成為年度華語動作片票房冠軍；《1921》作為慶祝建黨百年重點影片，也成為歷史片票房月度冠軍。

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