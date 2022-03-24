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【新股IPO】瑞科生物2179今日截飛 孖展借出近4億　暫超額認購逾4倍

股樓投資 23:11 2022/03/24

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疫苗公司瑞科生物（新上市編號：02179）今日（24日）截飛，綜合多間券商數據，瑞科生物錄得借出約3.93億元孖展額，若以其公開發售部分集資額7652萬元計算，該股暫錄得超購4.1倍。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

瑞科生物擬全球發售3,085.45萬股，香港公開發售佔1成，國際發售佔九成，招股價為24.8元，以每手500股計，一手入場費12,524.97元；下周四（31日）掛牌；摩根士丹利、招銀國際及中信証券為聯席保薦人。

【SPAC上市】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 集資逾5億美元【見下頁】

瑞科生物引入了多個基石投資者，包括揚子江香港、Harvest、SCHP及紅杉資本中國轄下Sequoia Capital China Growth，合共認購公司5,300萬美元股份。

資料顯示，瑞科生物目前擁有11款創新型疫苗，包括核心產品重組HPV九價疫苗REC603，目前處於III期臨床試驗階段；另新冠肺炎疫苗(ReCOV)目前正在新西蘭進行I期臨床試驗。

滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【見下頁】

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是次上市集資所得，其中約47.3%擬用於繼續優化、開發及商業化其HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603)；約17.7%用於新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、註冊；約21.1%用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊，包括結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605等；約6.7%用於進一步加強研發能力及提高營運效率；約7.2%用作營運資金及一般企業用途。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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瑞科生物－B（02179） IPO 港股
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