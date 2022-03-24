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【的士保險】泰加指接管人德勤拒絕披露接管狀態　稱子公司被接管後每月開支達500萬元

Hot Talk 22:58 2022/03/24

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泰加母公司指接管人德勤拒絕披露接管狀態，稱被接管後每月開支達500萬元。

泰加保險 （06161） 集團旗下子公司、曾是的士保險龍頭的泰加保險，今年1月初通知車主會在7日通知期後退保，數天後泰加突然被保監局委任經理德勤‧關黃陳方會計師行全面接管該公司事務及資產。保監局當時表示，接管泰加保險是為了維持市場穩定和保障投保人的利益，稱泰加疑有投資活動及資金調配違法。泰加保險管理層則批評保監多處刁難，雙方分別召開記者會，更一度隔空爆發罵戰。

事隔兩個半月，母公司泰加保險執行董事林烽表示，自1月7日被接管後，一直無法得知公司的運作情況及財務狀況，甚至連電郵都被停止。他又指，作為泰加控股股東，泰加保險母公司透過律師去信德勤，希望了解其子公司目前基本狀況亦無果。德勤拒絕披露相關費用及接管狀態，表示只會向保監局溝通。林烽表示，根據所收到的帳單，子公司在這兩個月被接管期間每月開支達500萬元。

被問到德勤有否就何時向管理層交代提供期限，母公司泰加保險發言人指，集團董事曾經律師與德勤接觸及查詢進度，得到的回覆是德勤會回覆保監局，但保監局亦沒向他們回覆。

母公司早前向保險事務上訴審裁處申請覆核接管指示以及緊急申請暫緩執行該指示，覆核申請的聆訊將於4月22日舉行。至於泰加保險股份，自1月5日起已暫停在聯交所買賣。

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港股 會計師行 保險業監管局 泰加保險（06161） 德勤

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