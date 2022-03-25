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【業績｜資源股】五礦資源大升9%　去年轉賺至52億港元、將擴建Kinsevere礦山、投資額涉最多46.8億港元

股市 10:09 2022/03/25

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【業績｜資源股】五礦資源去年轉賺至52億港元　將擴建Kinsevere礦山、投資額涉最多46.8億港元

五礦資源 （01208） 公布2021年業績，去年收入約42.55億美元（約331.9億港元），按年增4成；純利約6.67億美元（約52.1億港元），2020年同期蝕6470萬元（約5.0億港元）；每股盈利約7.95美仙（約62.0港仙），不派末期息。

五礦資源稱，受商品價格上升以及 Dugald River 及 Rosebery 礦山產量表現強勁所帶動，EBITD按年增長 98%至27.25億美元（約212.6億港元）。

五礦資源今日大升9%，報3.26元。

五礦資源去年總資本支出低於初始指導 今年目標最多8億美元

五礦資源去年總資本支出為5.74億美元（約44.8億港元），低於初始指導，五礦資源解釋，Las Bambas 及 Kinsevere 的主要資本項目進展有所延遲，其中大部分已計劃的資本支出將今年發生。五礦資源提到，今年總資本開支預計7億至8億美元，包括Las Bambas的約4億至5億美元（約31.2億至38億港元），以及Kinsevere 擴建項目的1.8億至2億美元（約14.0億至15.6億港元）。

五礦資源：因通漲壓力等 全部營運礦山C1成本指導上升

五礦資源預計，今年Las Bambas 及 Kinsevere 合共將生產34.5萬至37萬噸銅， Dugald River 及 Rosebery合共將生產22.5至25.52噸鋅。五礦資源料，在通漲壓力、較低的副產品預算價值貢獻及諸多一次性因素共同影響下，預期全部營運礦山的 C1 成本指導都將上升。

Kinsevere 擴建項目已獲五礦資源董事會批准 料礦山壽命於延長 13 年以上

五礦資源董事會已批准實施 Kinsevere 擴建項目，涉及硫化礦體的開採及加工以及一座焙燒爐及一條鈷處理生產綫的建設，總投資額5.5億至6億美元（約42.9億至46.8億港元），將透過債務及可用現金儲備撥支。項目將使 Kinsevere 礦山壽命於延長 13 年以上。

港股 五礦資源（01208）

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