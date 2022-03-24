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【台積電TSM】外資券商涉邊唱好台積電邊超賣　高盛、大摩等9家券商據報遭台灣證交所查核

股市 22:31 2022/03/24

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全球晶圓代工龍頭台積電（台：2330）（美：TSM）據報近期在台灣股市遭外資大舉拋售，本月中股價已由1月中的高位累挫兩成，立委關注有外資券商出報告唱好台積電，另一邊廂卻超賣該股，令散戶不滿。據《工商時報》報道，台灣證交所要求9家曾於去年底至本月21日期間曾發布台積電研究報告的外資券商，在限期前提交書面解釋。

報道指，遭查核的9家券商包括摩根士丹利、摩通、高盛、野村、瑞銀、花旗環球、美林、大和國泰、台灣匯立。調查項目包括有關券商統計該段時間內發布台積電報告數量、要交代賣出台積電股票金額首5大經紀部門客戶資料及解釋他們為何大量賣出，而未跟研報建議方向操作等。

台灣證交所今午發稿指，最近外界質疑外資證券商研究報告對部分個股設有目標價，但外資證券商還沒達目標價前就賣出，影響投資人判斷。對此，證交所表示，針對上開情事，將依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」及「證券商內部控制制度標準規範」進行了解，了解證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮。

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