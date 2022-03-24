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【業績｜資源股】馬鋼去年多賺1.7倍　鋼材價格升及毛利上漲帶動

股市 22:18 2022/03/24

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馬鋼去年多賺1.7倍，因鋼材價格升及毛利上漲帶動。

馬鋼 （00323） 公佈去年業績，營業收入按年升39.50%至1,138.51 億元（人民幣，下同），純利按年升168.95%至53.32億元。

集團指，去年營業收入增加，主要是由於鋼材價格按年有所增長，以及產品毛利上漲，同時鋼材產品銷量增加。惟營業成本按年增加33%，主要由於鐵礦石、煤和焦炭等原料價格按年上漲，以及鋼材銷量增加所致。

集團去年生產生鐵1,823萬噸，按年減少1.70%；粗鋼2,097萬噸，按年持平；鋼材2,045萬噸，按年增加3.04%，創集團歷史新高，主要由於公司提高軋線產能利用率所致。

展望今年，馬鋼指房地產行業受「房住不炒」及「三道紅線」等政策因素影響，房屋建設等領域鋼鐵需求出現明顯階段性下降，導致鋼材整體消費量下降。不過，在積極的財政政策和穩健貨幣政策下，基礎設施投資增速將明顯回升，加上在加快製造強國建設政策引領下，製造業將保持繁榮態勢，為鋼材需求總體穩定提供有效支撐。

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