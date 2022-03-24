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【中美金融戰】遭美國列入「預定摘牌名單」　微博：符合預期、將繼續評估所有選項

股市 22:14 2022/03/24

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【中美金融戰】遭美國列入「預定摘牌名單」　微博：符合預期、將繼續評估所有選項

美國證交會（SEC）最新公布再加入微博（美：WB） （9898） 到「預定摘牌名單」，微博可於4月13日前提交證據。

微博發公告回應稱，公司在3月10日向SEC提交2021年的20-F表格中的年度報告後，SEC在3月23日將微博臨時列為委員會認定發行人。微博稱，SEC在2020年進行的一項審查中曾經估計會有約273名註冊人在HFCAA法案（外國公司問責法案）項下被認定。

微博指出，HFCAA法案列明，倘SEC釐定一家公司已提交註冊會計師事務所出具的審計報告，而該會計師事務所自2021年起連續三年未有接受美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的核查，則SEC應禁止其股份或美國存託股在美國交易所或場外市場交易。

微博重申，其獨立核數師（即出具2021年表格20-F所載審計報告的獨立註冊會計師事務所）目前未有接受PCAOB核查，因此，PCAOB的認定符合預期。

微博稱，公司於香港聯交所上市的A類普通股與納斯達克的美國存託股可互相轉換。微博又補充，將繼續監察市場發展及評估所有策略選項。

微博美股早段再跌2.7%，報26.28美元，折合報205.625港元，較港收市低0.7%。

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港股 微博－SW（09898） 微博（美：WB）

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