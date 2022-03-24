  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 22:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜手機零件股】高偉電子純利升17％至約4980萬美元　蘋果收入貢獻增至99％

股市 22:00 2022/03/24

分享：

高偉電子純利升17％至約4980萬美元。

高偉電子 （01415） 公佈去年業績，期內收入約7.99億元（美元，下同），按年增加約6.54%，主要由於客戶訂單增加。純利約4980.5萬美元，按年增加約17.41%。毛利率15.1％，按年跌0.7個百分點。集團宣佈不派息。

高偉電子去年總收入99％依賴向單一客戶蘋果公司（美：AAPL）銷售相機模組，後者去年為集團貢獻7.93億元收入，按年增加8.80％。2020年，蘋果對高偉電子的總收入佔比為97％。

展望今年，集團指中美貿易衝突、新冠疫情、區域戰爭以及各項經濟制裁等總體經濟不利因素依舊存在，全球經濟恐將持續動盪，智能移動終端市場也將承壓。但在光學行業的新技術、新應用所帶來的商機，如智能駕駛、擴增實境（Augmented Reality，AR)、虛擬實境（Virtual Reality，VR）等新賽道，相關光學部件、光學模組的需求持續向好，受全球總體經濟不利的衝擊將相對有限。

相關文章：

【業績｜汽車股】中集車輛去年少賺兩成至9億人幣、派末期息0.2分　受累原料價格上漲、切換國六排放標準

【業績｜醫藥股】愛康醫療純利倒退七成　受累關節植入物帶量採購

【業績｜石油石化股】中石化冠德純利受累減值大減逾五成　派末期息12仙、全年派息20仙

【業績】網易雲音樂經調整虧損10億　按年收窄3成

港股 業績公布 蘋果（Apple，美：AAPL） 純利 高偉電子（01415）

上一篇文章

【中美金融戰】遭美國列入「預定摘牌名單」　微博：符合預期、將繼續評估所有選項

下一篇文章

【港股ADR+夜期】京東物流擬配新股　京東美股低港約2%　夜期跌129點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【美股市況】北約聲明增加對烏援助　道指升160點、納指倒跌　Tesla再失1000美元關（不斷更新）
【美股市況】北約聲明增加對烏援助　道指升160點、納指倒跌　Tesla再失1000美元關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】京東物流擬配新股　京東美股低港約2%　夜期跌129點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】京東物流擬配新股　京東美股低港約2%　夜期跌129點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款