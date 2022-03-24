【業績｜手機零件股】高偉電子純利升17％至約4980萬美元　蘋果收入貢獻增至99％

▲ 高偉電子純利升17％至約4980萬美元。

高偉電子 （01415） 公佈去年業績，期內收入約7.99億元（美元，下同），按年增加約6.54%，主要由於客戶訂單增加。純利約4980.5萬美元，按年增加約17.41%。毛利率15.1％，按年跌0.7個百分點。集團宣佈不派息。

高偉電子去年總收入99％依賴向單一客戶蘋果公司（美：AAPL）銷售相機模組，後者去年為集團貢獻7.93億元收入，按年增加8.80％。2020年，蘋果對高偉電子的總收入佔比為97％。

展望今年，集團指中美貿易衝突、新冠疫情、區域戰爭以及各項經濟制裁等總體經濟不利因素依舊存在，全球經濟恐將持續動盪，智能移動終端市場也將承壓。但在光學行業的新技術、新應用所帶來的商機，如智能駕駛、擴增實境（Augmented Reality，AR)、虛擬實境（Virtual Reality，VR）等新賽道，相關光學部件、光學模組的需求持續向好，受全球總體經濟不利的衝擊將相對有限。

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