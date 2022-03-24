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【業績｜汽車股】中集車輛去年少賺兩成至9億人幣、派末期息0.2元人幣　受累原料價格上漲、切換國六排放標準

股市 21:55 2022/03/24

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【業績｜汽車股】中集車輛去年少賺兩成至9億人幣、派末期息0.2元人幣　受累原料價格上漲、切換國六排放標準

中集車輛 （01839） 公布去年業績，期內營收約276.48億元（人民幣，下同），按年增4.34%；營業利潤約11.74億元，按年跌21.7%；淨利潤約9.01億元，按年跌20.4%；每股賺0.48元；派末期息每股0.2元人幣。

中集車輛解釋，去年純利下滑主要由原材料價格上漲、國五切國六的超買現象以及海運運費上升所致。

中集車輛：混凝土攪拌車換代與更疊加速 半掛車行業集中度有望提升

中集車輛稱，隨著中國政府持續推進不合規罐式運輸車的整改工作，集團將獲得業務持續發展的契機。中集車輛又稱，隨著國六排放標準全面實施，產品需求可能面臨週期性下調，但產品升級換代與更疊加速，混凝土攪拌車行業的生產能力將會得以優化。

中集車輛又指，疊加「雙碳」戰略實施，中國半掛車中製造業將會持續出現先進產能淘汰落後產能的供給側改革，行業集中度有望提升；此外在疫情常態化背景下，北美外半掛車市場的需求復甦明顯，而多種宏觀因素或將持續影響全球供應鏈，歐洲市場半掛車的供應鏈與生產製造能力面臨新的挑戰，行業將加速洗牌，行業集中度有望進一步提升。

相關文章：

中集車輛：美雙反調查結果　對業務無重大影響

【新股IPO】中集車輛A股發行價以每股6.96元人民幣定價

港股 A股 中集車輛（01839） 中集車輛（深：301039）
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