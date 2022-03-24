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【俄烏局勢】 歐美領袖出席峰會 美國宣布凍結俄黃金儲備

環球政經 22:48 2022/03/24

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北約（NATO）、七國集團（G7）、 歐盟周四（24日）分別召開緊急峰會，美國、英國、德國等多國領導人出席，討論對俄羅斯的製裁行動以及如何援助烏克蘭等問題。美國財政部宣布，制裁約400名俄羅斯個人和實體，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）行政總裁Herman Gref、凍結俄羅斯央行黃金儲備、允許多達10萬名烏克蘭難民進入美國等。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

美國財政部宣布新一輪對俄制裁措施，包括對400多名俄羅斯個人和俄羅斯實體實施制裁，其中包括300多名俄國議員、40多家國防公司、以及Sberbank行政總裁Herman Gref。並宣布凍結俄國央行約1,300億美元黃金儲備，白宮官員表示，此舉將進一步削弱俄羅斯利用其國際儲備來支撐俄羅斯經濟並為其對烏克蘭的戰爭提供資金的能力。同時，美國將歡迎多達10萬名烏克蘭難民入境，並為他們提供額外提供10億美元人道主義援助。

據外媒引述一名美國高級官員表示，美國總統拜登將於北約峰會發表演講時宣布這些措施，該官員稱，各國領袖聚集在峰會的目的是取消俄羅斯曾經作為參與者，在國際經濟秩序中享有的利益和特權。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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七大工業國集團 制裁 北約 戰爭 國防 經濟 拜登 美國財政部 烏克蘭 俄羅斯

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