【俄烏局勢】 歐美領袖出席峰會 美國加強對俄制裁 禁與俄央行黃金交易

北約（NATO）、七國集團（G7）、 歐盟周四（24日）分別召開緊急峰會，美國、英國、德國等多國領導人出席，討論對俄羅斯的制裁行動以及如何援助烏克蘭等問題。美國財政部宣布，將加強對俄制裁措施，包括制裁約400名俄羅斯個人和實體，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）行政總裁Herman Gref等。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

美國財政部宣布新一輪對俄制裁措施，包括對400多名俄羅斯個人和俄羅斯實體實施制裁，其中包括300多名俄國議員、40多家國防公司、以及Sberbank行政總裁Herman Gref。

另外，據財政部周四在其網站䆁出的問答中顯示，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、俄國家財富基金或俄財政部的交易，包括黃金交易。現時，俄國央行有約1,300億美元黃金儲備，白宮官員表示，此舉將進一步削弱俄羅斯利用其國際儲備來支撐俄羅斯經濟並為其對烏克蘭的戰爭提供資金的能力。同時，美國將歡迎多達10萬名烏克蘭難民入境，並為他們提供額外提供10億美元人道主義援助。

白宮在一份聲明中表示，G7領導人和歐盟將繼續共同努力，削弱俄羅斯部署其國際儲備以支撐俄羅斯經濟和資助普京戰爭的能力，包括明確涵蓋與俄央行有關的任何涉及黃金的交易通過現有的製裁。

據外媒引述一名美國高級官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於北約峰會發表演講時宣布這些措施。該官員稱，各國領袖聚集在峰會的目的是取消俄羅斯曾經作為參與者，在國際經濟秩序中享有的利益和特權。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠