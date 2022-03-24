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【業績｜醫藥股】愛康醫療純利倒退七成　受累關節植入物帶量採購

股市 21:36 2022/03/24

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愛康醫療純利倒退七成，受累關節植入物帶量採購。

愛康醫療 （01789） 公佈去年業績，期內收入7.61億元（人民幣，下同），按年跌26.5%。純利9261.9萬元，按年倒退70.5%。集團宣派末期股息每股2.5港仙，按年大減37.5％

愛康醫療解釋，收入下降主要是歸因於現行全國關節植入物帶量採購政策下價格下跌，導致經銷商即集團客戶為減少庫存而減少採購關節植入物，以及集團為若干特定關節植入物作出未來銷售價格折讓撥備1.04億元所致。隨著收入減少，集團截至去年底止溢利較2020年大減，主要由於收入減少、研發及營銷費用增加，以及由於集團一間位於北京的全資附屬公司搬遷所產生的一次性費用。

集團又稱，宏觀環境和行業政策為骨科行業帶來巨大困難和挑戰，疫情持續對行業產生不利影響，疫情仍不時在多個地區復發，管控政策進一步加強，導致醫院的手術量再度受到負面影響。行業政策方面，去年國家醫保局進行了全國範圍的關節植入物帶量採購，被帶量採購覆蓋的產品零售價格大幅下降，對於行業產生重大影響。

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港股 業績公布 純利 愛康醫療（01789）

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