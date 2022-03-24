【全城抗疫】由新地借出、元朗潭尾社區隔離設施今落成 再送上2萬份一田百貨送出愛心抗疫包 內附健康零食即食麫蛋糕沖劑飲料

由新鴻基地產（00016）無償借出、位於元朗潭尾佔地10公頃的社區隔離設施，於周四（24日）正式交付啟用。新地預備了20,000份愛心抗疫包，送贈予入住隔離設施的市民，同時安排了多輛高爾夫球車，供工作人員和有需要的人士在潭尾場地內使用。

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行政長官林鄭月娥周四在新地執行董事郭基煇陪同下，到元朗潭尾視察接收第六個由中央援建的社區隔離設施。潭尾社區隔離設施是落馬洲河套用地以外，最大的一幅用作隔離設施的土地。

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是次出席潭尾社區隔離設施交接儀式的嘉賓眾多，包括：行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、政務司司長李家超、發展局局長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始、承建商中建國際董事局主席顏建國等。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「衷心感謝中央政府對香港抗疫的關懷與支持，建築團隊中國建築以高效的工作，只用了幾個星期便順利完成潭尾隔離設施，更得到內地醫療精英無私奉獻，迅速到港馳援，與香港醫護一同救治患者。新地也一直秉持『上下一心 共同抗疫』的精神，協助特區政府抗擊疫情。在得知隔離治療設施需求急升後，集團迅速無償借出地塊興建隔離設施，深信只要社會同心協力，香港必定能很快戰勝疫情。」

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潭尾社區隔離設施位於青山公路潭尾段，佔地約10公頃。投入運作後，將提供超過2,000個隔離房間。新地不遺餘力協助特區政府抗疫，先後借出三幅土地作抗疫之用，其中兩幅用作興建社區隔離設施，即上述潭尾及前新田購物城土地；另一幅同樣位於新田的土地，則計劃用作臨時貨物接駁場，處理供港物資。三幅土地的面積合共接近170萬平方呎。

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除了借出土地，新地指旗下一田百貨準備了20,000個愛心抗疫包，將分批送往潭尾及新田。抗疫包內有健康零食、即食麫、蛋糕、沖劑飲料等，希望藉此向隔離人士送上一點心意。

由於潭尾社區隔離設施面積廣闊，為使工作人員更迅速及周全地照顧隔離人士，及有效率地運送物資，集團特意借了五輛高爾夫球車，供工作人員和有需要的人士在場地內使用，若有需要集團可安排更多高爾夫球車到潭尾。

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集團附屬公司SmarTone亦全力支援抗疫，為入住上述社區隔離設施的人士和前線醫護員提供數據卡及5G網絡路由器，讓他們可隨時隨地享用優質網絡，與外界保持緊密接觸，並獲取最新社會資訊。

此外，新地早前已免費提供分別位於上水廣場和觀塘創紀之城五期寫字樓空間，作為社區疫苗接種中心，希望鼓勵更多北區和觀塘區的市民接種疫苗。新地亦安排了旗下兩間酒店參加社區隔離酒店計劃。

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記者：陳詠妍