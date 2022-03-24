【業績｜石油石化股】中石化冠德純利受累減值大減逾五成　派末期息12仙、全年派息20仙

▲ 中石化冠德純利受累減值大減逾五成，派末期息12仙、全年派息20仙。

中石化冠德 （00934） 公佈去年業績，期內收入6.37億元，升約5.87%。去年純利10.50億元，按年大減54.37％。集團宣派末期息每股12仙，與2020年相同，全年派息增至20仙。

集團稱，因受地緣政治等因素影響，所持的歐洲Vesta Terminal B.V長期股權投資計提減值撥備約1.57億元，加上Vesta針對其位於愛沙尼亞倉儲設施計提資產減值撥備，致使集團持續經營業務全年累計實現合併淨利潤約為10.50億港元，按年下降約17.12%。倘剔除上述減值撥備所產生的負面影響，集團去年持續經營業務累計實現淨利潤與上年基本持平。

分部業務方面，集團原油碼頭和儲存分部收入約為6.37億元，按年增加約5.87%；原油碼頭和儲存分部業績約為10.62億元，按年下降約11.30%；船舶租賃和運輸分部業績約為9970.9億元，按年增加約一成。

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