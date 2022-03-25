【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 股市 18:30 2022/03/25 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：SPDR金ETF（02840） 按此→ 梁耀康：中移動（00941） 按此→ 孫運喜：商湯（00020） 按此→ 梁耀康：新奧能源（02688） 皇牌節目足本版↓ *美團業績部署、港股策略如何？黃偉豪於《ET開市直擊》為你分析* *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 今日 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/03/24 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 2022/03/23 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 2022/03/21 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/03/18 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 今日 18:13 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 17:32 2022/03/24 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 18:27 2022/03/23 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 今日 【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840） 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/03/24 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 2022/03/23 【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020） 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 2022/03/21 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/03/18 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 SPDR金ETF（02840） 藍籌股 止蝕 目標價 買入價 市場交易 宏觀市場 市場動向 個股分析 宏觀分析