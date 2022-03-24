【名列前茅】香港全球金融中心指數排名 維持全球第3位僅次紐約倫敦

近日一項關於「全球金融中心指數」的報告顯示，本港在綜合競爭力的排名和得分，獲得全球第3位的總排名，僅次於紐約及倫敦。政府發言人表示：「報告再次肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。本港在各類競爭力領域中（包括營商環境、人力資本、基礎設施，以及聲譽和綜合）繼續名列前茅。」

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該份報告為第31期《全球金融中心指數》（GFCI 31），由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院於今日（24日）共同聯合發布。自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。報告指出，亞太金融中心整體上從去年的低迷表現中有所恢復，有2/3的亞太金融中心排名有所上升。這表明對亞太地區經濟實力和貿易表現的信心有所回升，相比之下北美和西歐金融中心整體上表現較為穩定。

政府發言人指出，「新冠疫情及緊張的地緣政治局勢持續為環球金融市場帶來不確定性。有賴於香港穩健成熟的監管制度、嚴謹的系統性風險監察體制架構及龐大外匯基金支持並運作良好的聯繋匯率制度，本港的金融市場一直暢順運作，亦未見出現資金進出異常的情況。與此同時，香港獨特的條件，包括在『一國兩制』下的制度優勢、優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境，加上穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、全面的金融產品，以及資訊和資金自由流通等都有助持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。」

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發言人補充說：「國家『十四五』規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。去年，我們落實了多項與内地金融市場互聯互通的措施，包括啓動『粵港澳大灣區跨境理財通』和債券通『南向通』、推出『MSCI中國A50指數期貨合約』。我們會繼續用好國家政策和自身優勢，以粵港澳大灣區為切入點，積極拓展龐大的內地市場，參與國家經濟內循環；同時繼續擔當好內外循環交匯點的橋樑和平台角色，連繫國內外市場和投資者，並協助內地企業開拓國際市場。」

GFCI 31了評估全球119個金融中心，香港的總排名為全球第3位，整體評分為715分，第1名的紐約及第2面的倫敦，分數則分別為759分及726分。僅次於香港的上海及洛杉磯，排名同樣躍升兩名至第4及第5名，分數分別為714分及713分。至於香港的勁敵新加坡則排名第6，分數為712分。緊接其後的三藩市（711分）、北京（710分）、東京（708分）及深圳（707分），分數均相當接近。

該份報告亦有提及近日捲入戰爭的俄羅斯，報告指出「俄羅斯入侵烏克蘭將對未來的評價產生無法預測的影響，但可以肯定的是，國際上對俄羅斯經濟的廣泛制裁將使得莫斯科和聖彼得堡金融中心的表現急劇下降。」

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責任編輯：嚴浩文