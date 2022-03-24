【業績｜內房股】五礦地產去年核心溢利按年升23.3%　末期息及特別息共2仙

▲ 五礦地產去年核心溢利按年升23.3% 末期息及特別息共2仙

五礦地產 （00230） 收市後公布，去年全年純利按年跌20.6%至8920.9萬元，主因盈利表現較好的項目主要來自與少數股東的合作項目，核心溢利按年升23.3%至2.15億元。五礦地產擬派末期息1仙，按年持平，並派特別股息1仙。

去年合約銷售額創新高，達260.1億元人民幣，按年升34.3%，超額完成250億元人民幣的全年銷售目標。期內，收入按年升68.2%至128.9億元，毛利率按年上升2.4個百分點至18.5%。

房地產發展業務收入按年上升76.9%至125.11億元，主因年內數個受到市場熱捧的珠三角地區項目進行交付，以及從集團控股股東所收購的房地產發展項目提升了集團的經營規模，使物業交付面積大幅增加。

專業建築業務收入按年下降39.1%至3.22億元，面對持續激烈的市場競爭，在直接及間接成本上漲風險增加的情況下，瑞和香港採取相對保守的投標策略，所承接的新項目減少，在手工程合同產值也相對減少。

截至去年底止，集團旗下有42個房地產發展項目，合共可開發的總樓面面積約為893.7萬平方米。年內新增總建築樓面面積179.9萬平方米，平均土地成本約為每平方米6,146元人民幣。

集團「三道紅線」全面達標，截至去年底，資產負債率為70.0%，上升2.8個百分點，主要由於年內以新增銀行貸款贖回兩億美元優先永久債券所致，扣除合約負債及遞延收入的資產負債率為62.1%，淨負債率為38.9%。

集團借款總額為210.17億元，其中一年內到期佔31.2%，為65.47億元。加權平均借貸成本保持在約3.6%

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