  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 21:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房股】五礦地產去年核心溢利按年升23.3%　末期息及特別息共2仙

股市 20:26 2022/03/24

分享：

五礦地產去年核心溢利按年升23.3%　末期息及特別息共2仙

五礦地產 （00230） 收市後公布，去年全年純利按年跌20.6%至8920.9萬元，主因盈利表現較好的項目主要來自與少數股東的合作項目，核心溢利按年升23.3%至2.15億元。五礦地產擬派末期息1仙，按年持平，並派特別股息1仙。

去年合約銷售額創新高，達260.1億元人民幣，按年升34.3%，超額完成250億元人民幣的全年銷售目標。期內，收入按年升68.2%至128.9億元，毛利率按年上升2.4個百分點至18.5%。

房地產發展業務收入按年上升76.9%至125.11億元，主因年內數個受到市場熱捧的珠三角地區項目進行交付，以及從集團控股股東所收購的房地產發展項目提升了集團的經營規模，使物業交付面積大幅增加。

專業建築業務收入按年下降39.1%至3.22億元，面對持續激烈的市場競爭，在直接及間接成本上漲風險增加的情況下，瑞和香港採取相對保守的投標策略，所承接的新項目減少，在手工程合同產值也相對減少。

截至去年底止，集團旗下有42個房地產發展項目，合共可開發的總樓面面積約為893.7萬平方米。年內新增總建築樓面面積179.9萬平方米，平均土地成本約為每平方米6,146元人民幣。

集團「三道紅線」全面達標，截至去年底，資產負債率為70.0%，上升2.8個百分點，主要由於年內以新增銀行貸款贖回兩億美元優先永久債券所致，扣除合約負債及遞延收入的資產負債率為62.1%，淨負債率為38.9%。

集團借款總額為210.17億元，其中一年內到期佔31.2%，為65.47億元。加權平均借貸成本保持在約3.6%

相關文章：【內房危機】融創中國遭惠譽降4級至「CC」　無法限期前出業績反映透明度惡化

【業績｜內房股】瑞安房地產去年轉賺逾16億人幣　派末期息8.4仙、現價股息率達11厘　擬斥5億元回購股份

【恒大3333】恒大據報退出廣州南沙恒大童世界項目　央企五礦接盤

港股 五礦地產（00230）

上一篇文章

【業績｜內銀股】中信銀行去年多賺近14%　末期息每股30.2分人民幣　按年多18.9%

下一篇文章

【業績｜油服股】中海油服純利大跌近九成至3億　末期息連特別息0.15元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】北水走資8億　美團淨流走近9億元　夜期跌5點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資8億　美團淨流走近9億元　夜期跌5點（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升128點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升128點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款