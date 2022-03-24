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【串流平台】美國YouTube 提供免費電視節目　節目多達逾4,000集

理財智慧 19:00 2022/03/24

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影片串流平台YouTube宣布，首次在美國為用戶提供免費的電視節目，合共逾4000集，節目之間將有廣告播放，計劃每周在其免費媒體集合中增加多達100個節目。

日前YouTube表示，從今天開始，YouTube 的美國用戶將可以通過網絡瀏覽器、移動設備以及通過 YouTube TV APP在電視上觀看這些節目，可以通過YouTube.com/freeshows查看完整的節目列表。不過，新加入的免費電視節目內容安排，暫未擴展至其他國家及地區。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

坊間已有不少串流平台以廣告支持免費播放電視節目，包括 Tubi、Pluto TV、Roku 頻道、IMDb TV、Xumo、Plex 和 NBCU 的 Peacock。而YouTube平台一直提供了1,500多部電影及影集，分別來自迪士尼、華納兄弟等。YouTube 是次為美國用戶提供免費的電視節目，包括《地獄廚房》（Hell’s Kitchen）、《心靈之地》（Heartland）和《未解之謎》（Unsolved Mysteries）等節目。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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