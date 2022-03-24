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【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍

股樓投資 22:50 2022/03/24

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國家發改委和國家能源局近日聯合發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，是內地首個頂層氫能產業發展規劃，建銀國際報告指出，氫能是幫助內地實現雙碳目標的關鍵工具，並看好6隻在中港股市上市的氫能概念股先行者，當中兩隻在香港上市。

《規劃》目標到2025年達成5萬輛的燃料電池汽車保有量，每年10萬至20萬噸可再生能源制氫量，和部署建設一批加氫站，實現二氧化碳減排100萬至200萬噸。到2030年，目標形成一個較為完備的氫能產業技術創新體系，以及清潔能源制氫及供應體系。到 2035年，可再生能源制氫在終端能源消費佔比中明顯提升，並形成多元化的氫能應用生態。

建銀國際看好6隻氫能股先行者

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同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

建銀報告認為，氫能為幫助全國實現雙碳目標的關鍵工具，尤其是在去碳化進程的後半段時期。氫能的角色及功能多樣性意味著它可以用於工業或建築的發電、供熱，以及重型及輕型車輛的驅動能源，並可作為化工和基礎材料的生產原料。

報告又指，氫氣供應鏈很長，涉及氫氣生產、儲存和運輸以及終端應用。在供應鏈中，水電解槽、氫燃料電池、燃料電池汽車、儲氫瓶組、氫氣運輸車、管道供應商等綠氫設備製造商將比同行更早受益。這些領域的市場領導者或先行者包括濰柴動力（02338）、中集安瑞科（03899 ）、北京億華通（滬：688339）、中材科技（深：002080）、隆基股份（滬：601012）及陽光電源（深：300274）。

建銀提醒，鑒於氫產業仍處於新興發展階段，氫能對上市公司的收入的貢獻仍微不足道（少於5%），但不包括北京億華通，該公司幾乎所有的收入皆來自燃料電池發動機系統的銷售。政策支持對推動產業未來增長至關重要。另外，其他氫能上游生產商包括寶豐能源（滬：600989）和美錦能源（深：000723）等，她們正在從煤炭或煤化工供應商開始轉型為綠氫製造商。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文：李兆明

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寶豐能源（滬：600989） 氫能 中材科技（深：002080） 陽光電源（深：300274） 港股 濰柴動力（02338） 美錦能源（深：000723） 隆基股份（滬：601012）

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