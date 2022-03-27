【醫療科技】美國醫院研AI系統　預測病人心臟發作風險

▲ 美國醫學中心Cedars-Sinai宣布，成功研發可準確預測冠狀動脈中斑塊沉積的AI工具，該系統可在幾秒內預測病人未來5年患心臟病的風險。（官方截圖）

人工智能（AI）技術日漸成熟，AI技術也被廣泛使用在醫療領域。近日，美國醫學中心Cedars-Sinai宣布，成功研發可準確預測冠狀動脈中斑塊沉積的AI工具，該系統可在幾秒內預測病人未來5年患心臟病的風險。

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據外媒《New Atlas》報道，Cedars-Sinai為創建新的AI系統，首先收集了921名病人的電腦斷層血管攝影術（CTA）的掃描，繼而對AI系統進行訓練，透過電腦算法識別病人斑塊沉積的情況。

研發人員指，該系統只需數秒時間便可顯示病人斑塊沉積情況，並準確預測病人未來5年內患心臟病的機率。相比現時依靠專家推測，需使用30分鐘才能完成的工作，該系統能大大縮減預測時間和工序。

惟該醫學中心表示，該AI系統在正式推出市面和在診所內使用前，仍需完成更多研究和測試。相信該系統推出後，能有效改善醫療質素，向病人提供更即時的風險報告，也有助醫生和病人作出更合適的治療決策。

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責任編輯：文睿

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