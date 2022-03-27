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【金融人才管理】重視女性育兒需求　有助吸納女性人才掌舵

12:00 2022/03/27

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女性高管普遍注重責任感、適應性、同理心及多元性，有助提升金融機構的決策發展。惟報告指出，2021年僅有24%女性於金融機構擔任領導。（法新社資料圖片）

新冠疫情肆虐，拖慢了金融機構實現領導職位性別平等的步伐。德勤（Deloitte）在《觸手可及》金融女性領導力系列報告提到，金融機構中擔任領導職務的女性只有24%，呼籲企業可透過2招挽留女性人才，以及2項策略吸納女性高管，在職場中實現性別平等。

德勤LLP美國金融服務行業DEI領導人Neda Shemluck提到：

金融行業轉型，需要更人性化的管理方式。

而女性主管的領導方式被概括為：

集體大於個人，合作大於競爭，指導大於指揮

她們普遍注重責任感、適應性、同理心及多元性，有助提升企業的決策發展。

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然而，德勤最新的報告提及，2021年金融機構中擔任領導職務的女性比例，僅有24%，預計到2030年將增長至28%，仍然低於50%的水平。加上女性首席高管及高管之間的差距，預計從2021年的9%，擴大至2030年的14%，情況令人擔憂。

考慮女性育兒需要　工作模式更加彈性

為吸納更多女性成為高管，德勤建議企業要多重視女性的職業發展，平衡其工作及生活，令她們表現出更好的工作效能，任職時間亦會變長。

報告提到，由於疫情下育兒服務商有所減少，許多雙職女性需安排更多時間育兒。德勤建議，企業在設計混合工作模式時，可以考慮減少召開早晨及晚間會議，甚至實施「無會議日」，為員工騰出更多可自由交流的時間。

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此外，企業亦可考慮為遙距辦公、辦公室工作設立固定天數，方便員工規劃時間及進行育兒安排。

不過德勤也提醒，金融機構管理層需避免只安排男性員工回到辦公室工作，而女性繼續在家工作，這將妨礙女性與同事、客戶建立關係，這將影響女性晉升。

可夥就業服務機構　助女性重返職場

企業亦可夥不同再就業服務公司如iRelaunch及The Mom Project，助僱主尋找合適的再就業人士，以及推動女性的職業發展。金融機構應借助這些計畫，為女性建立更完善的職業發展路向。

金融百強女性行政總裁Amanda Pullinger建議，金融機構可與教育機構合作，培訓年輕女性從事金融行業。

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責任編輯：吳嘉雯

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