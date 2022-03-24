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【MPF】積金評級：強積金成員人均今年蝕16,100元　連續3個月見紅

Hot Talk 19:57 2022/03/24

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積金評級指，強積金成員户口人均今年蝕16,100元，連續3個月見紅。

積金評級公佈，強積金成員户口今年累計縮水16,100元，連續3個月見紅。估算3月份強積金虧損約超過127億元，今年首季虧損擴大至約740億元，是自2020年第一季以來最慘淡的開首季度。

460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2,700元，今年累計每人約虧損16,100元。強積金總資產估算將由去年底的約1.182萬億元，下跌5.16%至3月底的約1.121萬億元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約257,700元跌至約244,400元。

按月累計，強積金基金平均投資回報在3月下跌了2.52%，今年以來則下跌7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。中、港股票是3月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。

美股基金與環球股票基金3月份表現最佳

由月初起計，截至3月21日止，表現最佳的基金類別，分別是股票基金（美國）、股票基金（環球）及貨幣市場基金（強積金保守基金），期內回報分別為升1.72%、升0.45%，以及無升跌。由年初起計，截至3月21日止，表現最佳的基金類別則是貨幣市場基金（非強積金保守基金）、貨幣市場基金（強積金保守基金）及保證基金，期內回報分別是升0.13%、升0.01%及負3.27%。

積金評級主席叢川普預計，強積金3月份錄得的虧損約127億元，令2022年累積虧損攀升至約740億元。他指，主因是中、港股票表現差勁，中港兩地疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動，這些問題不會瞬間消失，所以強積金成員要預計市場仍會大上大落。

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