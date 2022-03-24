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【俄烏局勢】禁止沽空 俄股市重開漲逾10%

環球政經 20:52 2022/03/24

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俄羅斯股市周四（24日）在關閉一個月後重開，恢復了部分交易，但禁止沽空， MOEX指數一度升逾10%，其後回落至約5%。

MOEX指數中共50隻股票只有33隻允許交易，俄羅斯幾家最大的公司，例如： 俄羅斯天然氣公司（Gazprom）、能源企業盧克石油（Lukoil）、俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄鋁（Rusal）和 俄羅斯石油公司（Rosneft）都包括其中。當中，Lukoil早段漲16.5%，Gazprom漲16.3%、Sberbank漲7.2%。受到嚴厲制裁的VTB銀行下跌了2.16%。航空公司 Aeroflot 的股價下跌 9.9%。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招


然而，交易有嚴格的限制。在4月1日之前，外國人禁止出售股票；交易時間縮短為4小時；並且不允許投資者沽空股票。另外 ，俄羅斯政府已下令該國主權財富基金購買䊻100 億美元股票。不過，目前尚不清楚這筆資金在周四用了多少 。

上月25日俄羅斯入侵烏克蘭後導致當地股市大跌後，莫斯科證交所宣布停止交易， MOEX指數年初至今下跌了約35%，以美元計的RTS指數下跌47%。

俄羅斯股市停市後，西方祭出各種制裁措施，預計美國拜登總統（Joe Biden）周四（24日）訪問歐洲時將會宣佈對俄羅斯實施進一步制裁

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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