  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 21:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球通脹】Starlink因通脹壓力加價　新客上台要5600元

商業 19:31 2022/03/24

分享：

衛星互聯網服務Starlink稱將增加收費，新用戶費用近710美元。（Starlink圖片）

SpaceX公司提供衛星互聯網服務Starlink，近日有消息指其多項收費將上調，以應付通脹。Starlink入門套件將從 499 美元漲至 549 美元，新客戶則漲至 599 美元。同時每月收費亦從以往99美元調整至110美元。

【航空業復甦】加拿大航空擴充機隊　增26架迎復甦

SpaceX表示調整收費是要應付通脹情況，如用戶不接受新收費將可選擇退還設備及取回部分按金。衛星互聯網服務Starlink在2020年10月開始公眾測試，當時首次開通費用為600美元，（入門套件 499 美元及一個月服務99美元），新收費將需要近710美元。下載速度仍為最高150Mbps。

但新收費將有別於該公司今年2月發表的高階計劃，該計劃的入門套件收費2,500美元，每月收費500美元，提供最高150 至 500 Mbps下載速度，主要面向商業應用及改善惡劣天氣下的接收表現。

加價仍不抵接收器成本

目前Starlink已有逾2,100顆衛星運作中，Elon Musk去年曾表示SpaceX需要克服現金流問題，才能使公司財務更穩健。SpaceX總裁及首席執行官Gwynne Shotwell 曾稱，每個接收器的成本最初要3,000美元，及後降至1,500美元，希望未來幾年可再下調，現時僅向用戶收取部分費用。

【制裁俄羅斯】雀巢屢遭抨擊終屈服　宣布暫停KitKat、Nesquik在俄業務

責任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【行業需求】環保行業人才需求增 空缺按年增長8%
今日
【行業需求】環保行業人才需求增 空缺按年增長8%
【航空業復甦】加拿大航空擴充機隊　增26架迎復甦
今日
【航空業復甦】加拿大航空擴充機隊　增26架迎復甦
【運動經濟】Adidas招募5萬名美國學生運動員　成為有薪品牌大使
今日
【運動經濟】Adidas招募5萬名美國學生運動員　成為有薪品牌大使
「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途
今日
「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途

你可能感興趣

【行業需求】環保行業人才需求增 空缺按年增長8%
今日 15:27
【行業需求】環保行業人才需求增 空缺按年增長8%
【航空業復甦】加拿大航空擴充機隊　增26架迎復甦
今日 16:17
【航空業復甦】加拿大航空擴充機隊　增26架迎復甦
【運動經濟】Adidas招募5萬名美國學生運動員　成為有薪品牌大使
今日 16:45
【運動經濟】Adidas招募5萬名美國學生運動員　成為有薪品牌大使
經濟 SpaceX 通脹

上一篇文章

【企業轉型】麵粉市場增長有限　老牌麵粉廠憑一招轉身吸年輕客

下一篇文章

「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Netflix】Netflix在台灣簽署合作協議　鞏固華語內容製作中心地位
【Netflix】Netflix在台灣簽署合作協議　鞏固華語內容製作中心地位
【俄烏戰爭】戰爭影響原料供應　連印尼「國民即食麵」也缺貨
【俄烏戰爭】戰爭影響原料供應　連印尼「國民即食麵」也缺貨
【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇
【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇
【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高
【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【禁飛令解除】Expedia香港：離境航班搜尋量急增近倍　考慮7天或以下行程
【禁飛令解除】Expedia香港：離境航班搜尋量急增近倍　考慮7天或以下行程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款