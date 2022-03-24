【全球通脹】Starlink因通脹壓力加價　新客上台要5600元

▲ 衛星互聯網服務Starlink稱將增加收費，新用戶費用近710美元。（Starlink圖片）

SpaceX公司提供衛星互聯網服務Starlink，近日有消息指其多項收費將上調，以應付通脹。Starlink入門套件將從 499 美元漲至 549 美元，新客戶則漲至 599 美元。同時每月收費亦從以往99美元調整至110美元。

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SpaceX表示調整收費是要應付通脹情況，如用戶不接受新收費將可選擇退還設備及取回部分按金。衛星互聯網服務Starlink在2020年10月開始公眾測試，當時首次開通費用為600美元，（入門套件 499 美元及一個月服務99美元），新收費將需要近710美元。下載速度仍為最高150Mbps。

但新收費將有別於該公司今年2月發表的高階計劃，該計劃的入門套件收費2,500美元，每月收費500美元，提供最高150 至 500 Mbps下載速度，主要面向商業應用及改善惡劣天氣下的接收表現。

加價仍不抵接收器成本

目前Starlink已有逾2,100顆衛星運作中，Elon Musk去年曾表示SpaceX需要克服現金流問題，才能使公司財務更穩健。SpaceX總裁及首席執行官Gwynne Shotwell 曾稱，每個接收器的成本最初要3,000美元，及後降至1,500美元，希望未來幾年可再下調，現時僅向用戶收取部分費用。

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責任編輯：王浩賢