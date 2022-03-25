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【元宇宙】台灣議員攻青年選票　設亞洲首個元宇宙競選總部

科技 11:15 2022/03/25

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新北市議員候選人張凱鈞昨（23日）召開記者會，宣布已建立亞洲首個元宇宙競選總部。（官方影片截圖）

元宇宙近年成為大熱概念，不只企業紛紛加入元宇宙市場，就連政治組織也摻一腳，舉行政治活動。新北市議員候選人張凱鈞23日召開記者會，宣布已建立亞洲首個元宇宙競選總部，更在虛擬平台上設立服務處，希望能吸引更多青少年加入，進行互動。 

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」

綜合多個台媒報道，張凱鈞為打破Facebook政治帖文觸及率低的情況，決定在元宇宙上創建競選總部及「柯文哲、蔡壁如、邱臣遠、張凱鈞元宇宙聯合服務處」。市民可透過網絡實時通話軟件Discord進行即時語音互動。此舉旨在能吸引更多年青少年加入元宇宙的平台，向參選人發表其政治見解，參選人亦可直接回應青少年的想法。

此外，張凱鈞表示該服務處未來將採取線上與線下的經營方針，成立元宇宙和實體咖啡館，達到虛擬結合實體的目標，為台灣青少年提供更多的工作機會。他期望能透過此平台，將台灣青少年的創意推廣至全球。 

張凱鈞補充，民眾只需下載「Substrata」的元宇宙平台，並輸入元宇宙內的土地座標即可找到競選總部和服務處，相關土地座標將會陸續在其Facebook專頁上公布。

【讀腦技術？】Snapchat收購神經技術公司　推動「人機交互」研究

【元宇宙】高通宣布投資7.8億　成立Snapdragon元宇宙基金

責任編輯：文睿

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