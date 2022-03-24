【業績｜油服股】中海油服純利大跌近九成　末期息連特別息0.15元人幣

▲ 中海油服純利大跌近九成至3.13億元，鑽井服務轉虧蝕約21億元。

中海油田服務 （02883） 公佈去年業績，收入按年升0.8％至291.69億元（人民幣，下同）。經營利潤15.41億元，按年大減逾六成。純利3.13億元，按年大跌88.4％。公司宣派股息每股0.15元，較去年同期少逾一成。

中海油服宣布派發末期息及特別股，末期息每股0.02元人民幣，另派發0.13元人民幣特別息，全年股息共0.15元人民幣，現價股息率2.2厘。

按業務劃分，鑽井服務由盈轉虧蝕20.82億元、油田技術服務經營利潤升11％至33.94億元、船舶服務經營利潤升46.6％至2.55億元、物探採餘和工程勘察服務經營利潤大跌92.8％至2500萬元。

中海油服預計，今年資本性開支為41.6億元，主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造和技術研發投入等。

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