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全球金融中心指數頭10位 哪國最多城市上榜？

環球經濟金融 08:05 2022/03/25

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英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院發表第31期《全球金融中心指數》報告（GFCI 31），為全球126個金融中心評分。結果顯示，全球金融中心指數三甲的排名未有變化，香港也繼續名列第3位。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度 【下一頁】

研究機構周四（24日）發表第31期報告。今期報告研究了全球126個金融中心，其中有119個上榜。

排名頭10位

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這項指數根據網上問卷調查及150個指標進行評分，採用分別來自世界銀行、經濟學人智庫及聯合國等機構的量化指標。

GFCI 31的前40名當中，只有一個金融中心的排名較上一份報告升超過10位，沒有金融中心的排名跌幅超過10位，反映排名靠前的金融中心評級相對較穩定。

大阪今次排名為第34位，較上一份報告的第46位急升12位。

【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官 【下一頁】

研究機構指，有跡象顯示亞太區金融中心似乎已經擺脫早前的損失，對亞太區經濟實力和貿易表現恢復信心。而北美及西歐的金融中心整體表現穩定。

今次排名頭10位當中，中國有4個城市上榜，美國也有3個城市上榜。

英國倫敦也擊敗法國巴黎、德國法蘭克福和荷蘭阿姆斯特丹等城市，成為歐洲排名最高的金融中心。但倫敦今次評分為726分，較上一份報告的得分下跌14分，為前20名當中分數跌幅最大的金融中心。

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責任編輯：鄭錦玲

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