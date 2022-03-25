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英格蘭逾9成地區 加薪幅度跑輸樓價升幅

環球社會熱點 09:05 2022/03/25

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英國2021年樓市暢旺，樓價屢創新高。英國最新政府數據顯示，英格蘭與威爾士超過90％地區的樓價升幅，在2021年超過薪金增長比率。即使新冠肺炎疫情衝擊英國經濟，但當地樓價卻居高不下。

倫敦打算凍結私宅租金兩年 市長籲英國政府放權 【下一頁】

【BNO移民英國】10月放寬申請資格 97後出生人士受惠 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新數據顯示，英格蘭及威爾士91％地區的樓價升幅，超越當地的薪資增長。英格蘭民眾於2020年平均買樓成本為每年人工的7.9倍，於2021年增長至9.1倍。

英國10大租金升幅最強勁地區（不計倫敦，排名由低至高）

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ONS指出，2021年內331個地區中，有300區的置業可負擔能力削弱。英格蘭去年平均樓價增長達14％，但平均薪資只增加1％。

首都倫敦的肯辛頓區（Kensington）及車路士區（Chelsea）維持英格蘭及威爾士樓價最難負擔地區，樓價為每年人工36.5倍。

ONS另一報告則表示，截至2月為止的過去一年間，英國私人物業租金平均上升2.3％。但有調查反映，更多租客面臨更大租金升幅。

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責任編輯：吳漢培

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